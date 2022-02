Arancini di Carnevale: ricetta buonissima e super veloce

Vediamo insieme questa nuova ricetta per il periodo di carnevale che vi lascerà veramente senza fiato dalla bontà!

Il periodo delle feste di Carnevale piace sempre tantissimo sia ai grandi che hai piccoli, perchè possiamo mascherarci in quello che più ci piace.

E poi vuoi mettere il divertimenti di tirare i coriandoli o le stelle filanti? Non ha prezzo, ma anche le tantissime ricette che ci sono per questo periodo sono qualcosa di fantastico.

Oggi proviamo insieme a fare degli squisiti arancini con una ricetta super veloce e dal risultato wow assicurato.

Arancini: ricetta delle marche dall’effetto wow!

Questa volta la ricetta arriva dalle Marche e possiamo farla sia fritta, che è più buona, ma anche al forno, dove cuociono per solamente 20 minuti.

LEGGI ANCHE —> Caffè: come rimuovere facilmente le macchie dai vestiti

Ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e vediamo cosa ci occorre per prepararli:

2 uova

50 gr di burro

250 ml di latte

600 gr di farina 00

25 gr di lievito di birra

3 scorza di arancia grattugiata (3 arance)

260 gr di zucchero

Iniziamo quindi subito con il procedimento, dove iniziamo dal mescolare 200 grammi di zucchero con la buccia delle 3 arance.

Poi mettiamo a riscaldare un po’ il latte e sciogliamo dentro il nostro amato lievito di birra, e su un piano da lavoro mettiamo la farina a fontana.

LEGGI ANCHE —> Carnevale: ciambelline senza lievitazioni, veloci e wow

Mettiamo quindi lo zucchero che è rimasto, le uova ed il composto di latte e lievito al centro, ed iniziamo ad impastare per bene.

Il nostro composto deve venire liscio e super omogeneo, ci vorrà un po’ di tempo, adesso mettiamo tutto in una bella scodella e lasciamo lievitare per un paio di ore.

Ricordiamoci che il nostro impasto deve stare al caldo, quindi in caso possiamo coprirlo anche con una coperta.

Una volta che è raddoppiato, stendiamo la nostra pasta, e copriamo la sfoglia che abbiamo creato con il mix di zucchero e delle scorse e arrotoliamo tutto su se stesso in modo molto stretto.

Tagliamo con un coltello ben affilato delle fettine del rotolo di circa 1 centimetro di spessore e lasciamole riposare per circa una mezz’ora.

Adesso possiamo o friggerle in olio bollente e poi scolarle su carta per fritti oppure metterle in forno già caldo per 20 minuti circa a 180 gradi.

Per completare e rendere tutto più divertente ed in tema carnevale mettiamo degli zuccherini colorati sopra!

Possiamo, volendo anche sostituite l’arancia con un limone oppure mettere anche un po’ di marmellata al suo interno, diventeranno ancora più squisiti.

Lasciamo sfogo alla nostra fantasia e siamo sicuri che il risultato sarà sempre fantastico come quello della sito ricettedellanonna.

Se avete necessità di conservarle, a noi non è successo sono finite in un lampo, mettetele in un contenitore ben chiuso!