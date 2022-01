Casa, ecco quella più costosa al mondo: l’abitazione è veramente da perdere il fiato, un sogno viverci quotidianamente.

Sin da quando cominciamo ad avere una nostra indipendenza, desideriamo vivere in una casa tutta nostra, dove avere il nostro spazio e magari da condividere con la persona che amiamo.

Ma sapete quale tra le varie case possibili è la più costosa al mondo? Quest’abitazione, oltre ad essere di immenso valore, è davvero da perdere il fiato; un sogno viverci quotidianamente, eccola.

Casa, ecco quella più costosa al mondo: da perdere il fiato

Seguendo i vari vip o personaggi più ricchi del nostro pianeta, abbiamo più volte visto delle abitazioni da sogno, delle vere e proprie “regge” che lasciano senza fiato alla vista.

Ma qual è, al momento, la casa più costosa disponibile all’acquisto? A quanto pare, per viverci ci si dovrebbe trasferire negli Stati Uniti d’America, nello specifico in California, a Los Angeles.

Il nome della residenza è The One, con l’abitazione che vanta la bellezza di ben 15.378 metri quadri; la casa offre una vista a 360 gradi su grandi bellezze della costa occidentale dell’America del Nord, come l’Oceano Pacifico e le montagne di San Gabriel.

La casa sarà venduta online nei giorni compresi dal 7 al 10 febbraio, alla “modica” somma di ben 295; un vero e proprio capitale, che veramente in pochissimi posseggono e soprattutto potrebbero sborsare per acquistare un appartamento del genere.

The One si trova come detto a Los Angeles, nello specifico sulla nota collina di Bel Air, una delle zone più in della città; i soffitti illuminati a Led sono in grado di cambiare scenario in base ai gusti e ai desideri di chi abita al suo interno.

La casa è composta da ben 20 camere da letto con vista sull’Oceano, oppure sulla città stessa; in aggiunta presenti 30 bagni, quattro piscine ed uno garage capace di contenere ben 30 auto.

Una vera e propria piccola cittadina, che vanta al suo interno anche un cinema, una discoteca, un salone di bellezza e una pista da bowling, più tantissime altre attrazioni; le cose da fare di certo non mancano e, sicuramente, in periodi di quarantena come quelli che abbiamo vissuto saprebbero sicuramente alleviare la “reclusione” forzata.

Nel complesso sono inoltre presenti tre ville più piccole destinate agli ospiti; la camera centrale, quella “padronale”, è situata al centro della casa e dispone di una cucina, una spa, un bagno turco e una piscina. Un sogno ad occhi aperti veramente per pochi.