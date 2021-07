Francesco Totti ed Ilary Blasi in vacanza: I follower “Attenti è pericoloso”

By

Vediamo insieme di capire per quale motivo i fan di Francesco Totti ed Ilary Blasi si stanno preoccupando per le loro vacanze in famiglia.

Loro sono una delle coppie del mondo dello spettacolo e del calcio maggiormente amate, stiamo parlando di Ilary e di Francesco Totti.

Ma nelle ultime ore, i loro follower si stanno preoccupando ed hanno messo in attenzione le loro vacanze, come mai? Vediamo meglio insieme i dettagli.

Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza a Mosca

Come sappiamo la bellissima Ilary Blasi ha terminato da qualche settimana il suo impegno alla conduzione dell’Isola dei famosi, ed insieme al marito Francesco Totti e a tutta la sua famiglia si stanno concedendo qualche giorno di vacanza.

Hanno deciso di andare a Mosca, come mostrano le immagini che sta pubblicando sul suo profilo social di Instagram.

I primi scatti pubblicati da quella incantevole città dove possiamo vedere Ilary che tiene dolcemente la mano di Francesco, hanno però generato commenti diversi tra i suoi follower.

Perchè c’è chi fa i complimenti per il posto scelto, e chi invece dichiara:

“Ma in un momento in cui in Russia salgono i contagi voi andate a Mosca?”

“Invece di restare in Italia, vanno all’estero dove ci sono le varianti”

“State attenti, è pericoloso”

Ma una cosa è sicuramente certa, che la dolcissima fotografa pubblicata da Ilary Blasi nel giro di pochissimo ha generato un quantitativo enorme di commenti.

Sicuramente, la coppia per il bene di tutta la famiglia starà attenta a tutto e rispetterà come tutti noi le vari normative per quanto riguarda l’emergenza sanitaria legata al Covid 19.

Poco prima di partire, la bellissima Ilary ha avuto un’altro appuntamento importante, ma questa volta familiare, ovvero è stata la madrina di Jolie la figlia di sua sorella Melory.

Insomma la vita di Francesco Totti ed Ilary Blasi è sempre sotto i riflettori ormai da moltissimi anni, e voi cosa ne pensate di questa scelta per le vacanze di Mosca? Vi piacerebbe visitarla?