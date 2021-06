Grande Fratello Vip, nel cast un ex tronista molto discussa: rumors

Nelle ultime ore, sul web è spuntato il nome di un ex tronista che pare sia stata scelta nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini sta lavorando sodo per cercare di completare il cast per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore televisivo sembra intenzionato a scegliere volti interessanti e nelle ultime ore è spuntato anche quello di un ex tronista. Si tratta nel dettaglio di Sophie Codegoni che proprio pochi giorni fa è finita sulle pagine di cronaca rosa per via della sua relazione con Fabrizio Corona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie Codegoni nuova concorrente del reality?

Secondo il settimanale Oggi, Sophie Codegoni sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 6. Per ora, come già detto in precedenza, l’ex tronista si trova al centro del gossip per la sua storia con Fabrizio Corona.

In realtà Dandolo ha parlato di voci di corridoio ma anche specificato che non ci sarebbe stato nessun provino. Ovviamente, è importante sottolineare che per adesso non c’è nessuna certezza e quindi non bisogna dare nulla per scontato.

Fino a quando non verrà presentato il cast ufficiale, nessun nome può essere dato per certo. Se quello di Sophie dovesse essere confermato di sicuro scatenerà l’ennesima reazione di un suo ex collega. Tempo fa, Lorenzo Ricciardi ha espresso il suo desiderio di partecipare al programma ma fino ad oggi non è mai stato considerato.

Grande Fratello Vip: i nomi dei possibili concorrent

Sono tanti i nomi dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che ricordiamo andrà in onda a settembre, sempre su Canale 5. Per ora, confermate sono solo le due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le new entry, andranno a sostituire il cantante Pupo, che si è detto impegnato con alcuni progetti musicali e Antonella Elia, che è stata praticamente buttata fuori dalla produzione.

Tra i papabili partecipanti in rete sono spuntati i nomi di Arisa e Martina Miliddi, ex allieva di Amici. Inoltre, continua a tenere banco l’ipotesi Katia Ricciarelli. Infine, l’unica che fino ad oggi ha smentito categoricamente la sua partecipazione è Ariadna Romero , ex di Pierpaolo Pretelli.