Ennesimo incidente mortale sulle nostre strade. Questa volta le vittime sono due giovani di 28 e 38 anni. La disgrazia si è consumata in provincia di Teramo, in Abruzzo.

Le pagine di cronaca nera non smettono di popolarsi di incidenti mortali che avvengono sulle nostre strade e si portano via giovani vite. A Martinsicuro, in provincia di Teramo – riporta Il Messaggero – si sono scontrati una moto di grossa cilindrata e uno scooter. L’impatto è stato fatale per due giovani che hanno perso la vita. Le vittime avevano una 38 e una 28 anni. Quest’ultimo era tunisino. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto, guidata dal 38enne, mentre percorreva via Roma si è schiantata contro lo scooter che proveniva da via dello Sport. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo a nessuno dei due centauri. Lo scontro è stato talmente violento da essere udito da diversi abitanti della zona i quali si sono immediatamente riversati in strada per capire cos’era successo.

Lo scooter guidato dalla più giovane delle due vittime ha preso fuoco bruciando completamente. Sul posto – spiega Leggo – sono intervenuti i sanitari del 118 di Sant’Omero ma ormai non c’era nemmeno da tentare di rianimare i due motociclisti: uno è morto sul colpo e l’altro poco dopo. I sanitari dell’ambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri di Martinsicuro si sono occupati dei rilievi. Le due salme sono state portate all’obitorio.

Pochi giorni fa un altro motociclista – Walter Donè – ha perso la vita mentre – a bordo del suo scooter – stava tornando a casa dai suoi figli, dalla sua famiglia dopo una lunga e stancante giornata di lavoro. L’uomo, infatti, un 53enne veneto faceva l’operaio. Purtroppo dai suoi affetti non è più tornato. E analoga sorte è toccata a Diego Petruio, anch’egli morto sulle strade di Ancona qualche settimana fa in sella alla sua moto nuova. Anche Diego era un giovane papà.