Marta Flavi ringrazia Maria De Filippi per averle “rubato” Costanzo

In una recente intervista Marta Flavi è tornata a parlare del suo matrimonio naufragato con Maurizio Costanzo “ringraziando” la De Filippi

L’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi è tornata a parlare della sua relazione avuta con il noto giornalista e della separazione. I due si sono sposati nel lontano 89 e il matrimonio è durato poco più di un anno. Il divorzio è arrivato dopo 4 e il motivo del loro addio è stata la tresca tra amorosa tra il conduttore e Maria De Filippi. Della vicenda se ne parlò molto sulle riviste di cronaca rosa e Costanzo alla fine scelse di legarsi alla pavese dalla quale non si separò più.

Maurizio Costanzo e l’amore per la De Filippi

Maurizio Costanzo più volte ha dichiarato amore eterno a Maria De Filippi. Per chi non lo sapesse, il giornalista si è sposato ben 3 volte e l’ultima proprio con la pavese, dalla quale non se ne è più separato.

“Lei è la donna della mia vita, so che è quella che mi terrà la mano quando arriverà il mio momento”, ha confidato. E infatti, oggi, lui e Maria sono praticamente inseparabili e più uniti che mai. Ma cosa ne pensa Marta Flavi della loro storia? E cosa le viene in mente ripensando alla separazione?

Marta Flavi ringrazia Maria e racconta il suo vero dramma

Marta venne a conoscenza del tradimento di Costanzo con Maria a telefono, ascoltando una loro conversazione. Un pò di tempo fa, è stata proprio la De Filippi a raccontare i dettagli di quell’episodio. “Quando fummo scoperti, c’erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura”.

La Flavi, ad oggi, non porta nessun rancore anzi ecco le sue parole: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Ringrazio Maria per avermelo portato via”.

L’unico suo più grande dolore alla quale ancora oggi non riesce a superare è l’arrivo di un figlio. “Ho provato tanto: non l’ho mai accettato e questo è il vero dramma della mia vita”, ha sottolineato.