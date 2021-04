Gabriel Garko torna sul set con un grande progetto: al via le riprese

L’attore Gabriel Garko annuncia con grande entusiasmo il suo ritorno sul set nel mese di giugno: tutte le novità sul film

Dopo lo scandalo dell’AresGate per Gabriel Garko è arrivata la sua rivincita. Ormai, l’attore da tempo non è più su un set cinematografico ma a quanto pare ancora per poco. Ad annunciare la splendida notizia lo stesso protagonista che nel mese di giugno sarà alle prese con Sull’orlo dell’oblio. Accanto a lui reciteranno anche due attori hollywoodiani come Nicolas Cage e John Malkovich .

La rivincita di Gabriel Garko: torna sul set accanto a Nicolas Cage

Un grandissimo progetto lavorativo per Gabriel Garko che dal mese di giugno 2021 tornerà sul set di Sull’orlo dell’oblio, film diretto da Carlo Fusco. Quest’ultimo, porterà tutta la sua esperienza americana nel suo nuovo capitolo cinematografico italiano, e lo farà scegliendo ancora una volta una tematica particolare e riflessiva.

La trama, infatti, si concentra attorno ad una donna alcolizzata che è anche madre, interpretata da Ieva Likos. La donna a causa della sua dipendenza metterà a rischio oltre che la sua vita anche quella da genitore. Il regista ha spiegato che diversamente dalle altre volte, vuole trattare un tema delicato e da non sottovalutare.

Sull’orlo dell’oblio verrà girato a Civitanova Marche, e che con l’arrivo degli attori americani diventerà una piccola Hollywood. Oltre a John Malkovich, che avrà il ruolo di un un avvocato, troveremo il grandissimo Nicolas Cage ed Eric Roberts, fratello di Julia Roberts. Insomma, un cast che di certo non è da poco conto e sicuramente avrà il successo che merita.

Le parole dell’attore: “Torno con un progetto importante”

Gabriel Garko si è detto davvero molto felice di ritornare sul set. L’attore si è allontanato dalla tv da circa 4 anni per una scelta personale ma ora è pronto al suo debutto. In una recente intervista, Gabriel ha spiegato che in questo progetto, c’è molto entusiasmo anche perchè viene trattato un tema molto delicato e da non sottovalutare.

“Non c’è dipendenza peggiore dell’alcolismo. Comincia da un disturbo d’ansia, di depressione, ma poi ti inghiottisce e si fatica ad uscirne. Il mio personaggio cercherà di aiutare la protagonista, anche se non sarà facile”.