Soleil Sorge beccata con un altro ex di Belen, ecco di chi si tratta – FOTO

Dopo il gossip su Soleil Sorge ed Andrea Iannone, l’influencer è stata beccata con un altro ex di Belen Rodriguez, vediamo insieme chi è

Come ben ricorderete, Soleil Sorge, solo qualche mese fa è stata avvistata insieme ad Andrea Iannone in atteggiamenti piuttosto ambigui. Ovviamente gli utenti sul web hanno subito ipotizzato a un possibile flirt tra i due.

Ma la stessa influencer, dopo innumerevoli polemiche, è stata costretta ad intervenire sulla questione per smentire le voci.

La Sorge sul suo profilo Ig confesso di aver incontrato per caso Iannone durante la sua vacanza in Sardegna. E proprio durante questo intervento disse la sua sul pilota “È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia. Poi, siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati.” Dopo questo intervento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne accusò Iannone di volere solo popolarità essendo stato fidanzato in primis con Belen e in seguito con Giulia De Lellis.

Ma non è finita qui, a distanza di pochi mesi, Solei è stata beccata con un altro ex di Belen Rodriguez. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Leggi anche->Michelle Hunziker sul fenomeno CatCalling “Aurora ha reagito con decisione”

Soleil Sorge: flirt con Gianmaria Antinolfi? il web indaga

Come dicevamo non è la prima volta in cui Soleil Sorge viene beccata con un ex di Belen Rodriguez. Se inizialmente l’influencer ebbe una relazione con Jeremias, fratello di Belen, nelle ultime la Sorge avrebbe passato una giornata insieme a un ex della showgirl. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, come ricorderete ha avuto un breve flirt con la Rodriguez durante la scorsa estate.

A far notare il gossip è stata Deianira Marzano, la quale ha postato sul suo profilo una storia di Gianmaria uguale a quella di Soleil. Facendo intendere che i due si trovavano nello stesso posto e allo stesso momento.

Leggi anche->Uomini e Donne registrazione: Tina Cipollari assente ma Gemma super protagonista

Ovviamente gli utenti sul web hanno iniziato ad indagare sulla questione. Vedremo se nelle prossime ore usciranno altro notizie piccanti sui due. Voi cosa ne pensate, stanno davvero insieme o si tratta di una coincidenza?