Gigi D’Alessio, la verità mai rivelata prima sui suoi figli: “Non ho mai…”

Gigi D’Alessio, finalmente dopo anni lo ammette e lo rivela apertamente: c’entrano i suoi figli, ecco di che si tratta

Uno dei cantanti che ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo e della musica italiana portando un genere sconosciuto alla portata di tutti, è proprio colui che tutti conosciamo come il cantante dei cantanti, Gigi D’Alessio. Originario di Napoli, ha avuto un successo mondiale e, dopo anni finalmente ha fatto una confessione davvero incredibile circa la sua vita e i suoi figli: andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Giovanissimo, Gigi ha sempre amato la musica, tanto che ha cominciato a studiare pianofort e chitarra sino a diplomarsi al Conservatorio a soli 21 anni come direttore d’orchestra. Durante gli anni della giovinezza, viene notato proprio da Mario Merola che lo assume come pianista ufficiale dei suoi concerti.

Negli anni, infatti, partecipa al Festival di Sanremo più volte tra cui la prima volta, nel 1993, nella sezione Campioni con il brano Non dirgli Mai. Successivamente, si fa conoscere con i suoi successi migliori come Un nuovo bacio, Mon Amour, Primo appuntamento, Ilaria dedicata a sua figlia e moltissimi altri.

Circa la vita sentimentale, dopo la storia con Anna, vive la storia d’amore con la cantante Anna Tatangelo da cui nasce Andrea. Attualmente, ha una nuova compagna e un nuovo figlio con cui vive un nuovo amore e un nuovo capitolo della sua felicità.

Oggi, dopo anni, ha fatto delle rivelazioni inedite circa la sua vita e i suoi figli: andiamo a vedere cosa ha detto, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Gigi D’Alessio e la confessione inedita sui suoi figli

Ospite della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio in puntata ha voluto percorrere la sua vita e la sua carriera e ha fatto una rivelazione proprio sui suoi figli, confessando di essere un “papà amico”.

Gigi, però, ha aggiunto: “Non sono stato per niente un papà rigido con i miei figli. Il lavoro mi ha portato spesso a stare lontano da loro, il mio lavoro non lo posso delegare a nessuno, dietro ogni artista ci sono tante persone che lavorano. Ma per i miei figli ci sono sempre e ho dei figli meravigliosi”.

Circa LDA, suo figlio che ha deciso di proseguire la carriera da cantante, egli specifica: “Ho capito la sua musicalità quando aveva quattro anni ma gli ho sempre detto che se voleva fare questo mestiere doveva essere più bravo di me. Raccomandarlo? Mai, i figli non vanno raccomandati. Se non c’è il sacrificio non ci sono le raccomandazioni”.