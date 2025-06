Gene Gnocchi, tutta la verità su Simona Ventura: nessuno ci credeva ma è davvero così

Gene Gnocchi apre il suo cuore con una confessione davvero inedita su Simona Ventura: ecco cosa ha detto, tutti i dettagli

Molto spesso se ne dicono tante sui personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, ignorando quanto aldilà delle telecamere ci sia davvero tantissimo da dire; un esempio lampante è proprio quello di Gene Gnocchi, che come comico e presentatore è una persona davvero squisita. Oltre questo, in una intervista rilasciata qualche tempo fa, l’uomo ha finalmente detto la sua su Simona Ventura: andiamo a vedere di che si tratta.

Il suo vero nome è Eugenio Ghiozzi e, prima di esordire nel mondo dello spettacolo lo ha fatto come calciatore. La sua carriera televisiva, invece, ha avuto inizio proprio nel programma di Maurizio Costanzo ossia il Maurizio Costanzo show.

Pian piano, visto il suo talento, si fa conoscere negli anni Novanta insieme a Teo Teocoli nel noto show Scherzi a parte per poi proseguire in altri programmi fra cui Mai dire gol, Meteore, Striscia la notizia e Quelli che il calcio, Zelig nel 2021 Dimartedì su La7.

Qualche tempo fa, infatti, si è lasciato finalmente andare rivelando un dettaglio su una famosa showgirl e conduttrice italiana: stiamo parlando di Simona Ventura. Ecco cosa ha detto di recente, tutti i dettagli e le curiosità che cambiano tutto.

Gene Gnocchi, la confessione sulla Ventura: nessuno se lo aspettava

Nonostante l’affetto e la stima per la sua lunga carriera televisiva, Gene Gnocchi ha ripercorso gli attimi dela sua vita e della sua carriera e, recentemente ha voluto parlare dell’amicizia che lo lega ad una delle donne più profonde e apprezzate nel mondo televisivo: parliamo proprio di Simona Ventura.

L’uomo ha raccontato al Corriere della sera: “È una vera amica, stiamo facendo insieme anche Citofonare Rai2, è una nata per fare la tv. E poi mi piace di lei che è sempre molto understatement, tipo si è sposata con Terzi e non si è saputo niente, l’ha tenuto nascosto e non è trapelato nulla, io l’ho saputo solo due giorni fa…”.

In passato, sempre in un’altra intervista a Tv Talk, Gene Gnocchi aveva ripercorso l’amicizia con la donna rivelando: “Con Simona ho condiviso otto anni fantastici, è come una sorella. Ha un rispetto sacrale per il lavoro degli altri. Non voleva mai sapere cosa avrei detto, si fidava ciecamente ed è difficile che accada qualcosa di simile in tv, dove i rapporti sono in genere definiti”.