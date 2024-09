Oroscopo dal 23 al 29 settembre: per un po’ di pace, ci vogliono rinunce e… sapersi emozionare davanti le cose belle!

Oroscopo dal 23 fino al termine del mese, un oracolo un po’ strano: rinuncia e stupore, come coniugare i due elementi? Con questi consigli!

Evoluzioni e mutamenti continui sotto questo cielo di fine settembre. Un oracolo può dare qualche consiglio, ma è nelle mani di ogni personalità in gioco che sono riservate le armi migliori. Artefici del proprio destino, alcuni rapporti si trasformano durante la settimana dal 23. Secondo l’Oroscopo ci sono delle novità un po’ bizzarre, perché c’è il sentore della rinuncia, dire addio a qualcosa per avere della pace, ma al tempo stesso serve imparare a stupirsi. La ragione? Arrivano delle sorprese che danno felicità anche al pensatore più pessimista, e all’inguaribile ottimista sprovveduto. Transiti, previsioni e classifica aggiornate.

Non c’è da meravigliarsi, da quando settembre ha manifestato le sue energie astrali sono cambiate tante cose. Si tratta di tutti quegli aspetti che all’inizio sembravano scontati, ma di cui piano piano ci si è resi conto che erano, e sono, e saranno sempre, importanti. Pillole di spensieratezza miste a felicità, ma cos’è quest’ultima senza la consapevolezza della contentezza? Dietro il sacrificio di rinunciare a qualcuno o qualcosa, c’è lo spazio per far riemergere sé stessi, e non solo. Si dà quella concreta possibilità al bello di “fare accesso” nella propria vita. E’ il momento giusto, in cui tutto si trasforma secondo i sogni.

Tra i Transiti astrologici più importanti, si analizza Venere in Scorpione, e due Trigoni Urano-Mercurio, e Venere-Urano: astri dell’Amore, delle Evoluzioni, e del Pensiero, con il segno dell’Interiorità per eccellenza. A cosa prestare la dovuta attenzione? Quei piccoli segnali in apparenza scontati, sono i realtà la chiave per non mollare. Quelle coincidenze che sembrano assurde, sono in realtà i consigli che l’Universo sta cercando di comunicare. Le relazioni non sono facili. Infatti, alcuni rapporti sono destinati a cambiare una volta per sempre, in certi casi si estendono, in altri si riducono drasticamente.

Laddove si decide di mettere un punto o al contrario aprirsi, si parla di legami destinati a congiungersi con delle sorprese a dir poco speciali. Con questo quadro le relazioni sembrano complicarsi, anche perché si rinuncia a molto, ma è proprio in questi cambiamenti che c’è il giusto spazio per l’armonia. Come far conciliare tutto questo? Lo dice il prossimo Transito.

Oroscopo dal 23, guida tra le stelle: Transito infallibile, risolve tutto!

Assurdo ma vero, c’è un terzo Trigono nel cielo secondo l’Oroscopo dal 23. Si tratta del Trigono Mercurio-Plutone: il Pensiero attua la sua Rivoluzione! E’ proprio con i due pianeti in movimento che la situazione è destinata a cambiare, o meglio è cambiata una volta per tutte e va accettata così per com’è. C’è tanto di cui meravigliarsi, perché tornare a stupirsi riscalda il cuore, rendendo chiara e luminosa la realtà: sentirsi vivi è un prezzo che nessuna valuta può pagare! Chi sono i segni più fortunati?

Oroscopo dal 23, la Triade non teme nessuno: come si prepara alle sfide

Gemelli, Aquario e Vergine sono una bomba di vitalità, dopo un periodo di confusione, limitatezza e chiusura, sono certi di ciò che li fa stare bene: non hanno più dubbi. Amore, amicizia, lavoro e salute, tutto sembra traboccare di piena energia. C’è solo un tranello da scovare, quello con cui condividere la bellezza del momento. C’è chi si sente solo, o peggio chi non si sente a suo agio con chi ha attorno. Il miglior consiglio del momento è quello di aprirsi davvero a chi si ama, e di chiudere con ciò che continua a deludere. La scelta in questo momento, potrebbe rivelarsi vitale tanto da condizionare gli eventi fino a fine anno.

Segue un Quintetto niente male, c’è un solo obiettivo: crescita!

Capricorno, Leone, Bilancia, Cancro e Sagittario sono energici e al tempo stesso passivi, provano un mix di emozioni che li fanno vivere come su delle montagne russe. Non ci sono dubbi, per ora il loro umore ballerino è destinato a complicare alcuni rapporti. Proprio per questo è bene che alcuni si inizino ad assumere le proprie responsabilità, rendendosi conto che con i propri gesti si può amare o ferire l’altro. Si consiglia di lasciare andare ciò che fugge e non appartiene, ma di iniziare davvero ad avere cura per ciò che rende i sentimenti le cose più importanti su questa terra.

Conclusione con un Quartetto di amici tristi, ma forti nel cuore

Pesci, Ariete, Scorpione e Toro sono decisamente giù di tono, complice un’ultima fase di esistenza alquanto complicata. Non tutto il male viene per nuocere, soprattutto la vita non può essere controllata in ogni suo aspetto. Bisogna accettare la consapevolezza che tutto va lasciato fluire, e solo poi per chi sa attendere, si possono cogliere i frutti migliori. Quindi, in questa fase dolorosa si consiglia di attendere, ma non con la passività di chi si lascia vivere dagli eventi, ma al contrario: ripristinare la voglia di costruire!