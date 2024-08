Oroscopo dal 26 al 1 settembre, si chiude un ciclo e si aprono gli orizzonti: nuovi inizi!

Oroscopo dal 26 fino a fine mese, cambia aria, si rivoluziona il cielo, e l’arco celeste estende gli orizzonti: novità per 12 segni!

Apre la volta di un nuovo ciclo che riassesta i piani dei segni dello Zodiaco: basta innovazioni e rivoluzioni, si cede il passo alla stabilità, ma non alla noia. Si rinforza la fantasia, l’intelligenza, e l’arguzia, non c’è possibilità di sbagliare adesso che le Stelle stanno ponendo delle solide basi per la crescita e gli arricchimenti futuri. Adesso arriva il momento di provare, senza osare, ma portare avanti con consapevolezza i propri obiettivi. Non c’è paura nel cuore di chi non molla. Fuori i Transiti più importanti, la classifica e le previsioni segno per segno!

Se il mese di agosto è stato pacato e sereno, così tanto da snevare alcuni animi che avrebbero voluto mettersi maggiormente in gioco, ecco che settembre cambia le carte in tavola con delle novità interessanti. Alti e bassi inediti, è questo il gioco misterioso delle Stelle nell’Universo, per decodificarle ci vuole pazienza con un pizzico di follia. Questo è l’atteggiamento da tenere proprio durante la settimana, davanti qualsiasi eventualità.

Sentirsi persi confusi o spaventati dal nuovo, è la molla che permette all’animo umano di procedere oltre. Uscire dalla zona di comfort è il passo successivo, ma la cosa migliore e che rende vittoriosi i segni è che è possibile farlo a piccoli passi. Non serve prendersi di panico davanti alle sfide, non c’è fretta. E’ pronto all’orizzonte il frastuono del tuono della vittoria che rinfresca il terreno con una pioggerella inaspettata. Ecco i Transiti più importanti e i migliori consigli per affrontare gli eventi in arrivo.

La prima buona nuova è che Mercurio, il pianeta del Pensiero che governa il segno dei Gemelli, smette ufficialmente di essere Retrogrado! Significa che illusoriamente il moto dell’Astro sembra procedere al contrario, ma in realtà è semplicemente più lento. Ma soprattutto questo equivale a dire che non romperà più a nessuno confondendo i pensieri! Le idee che animano il ragionamento si sbloccano, e seppur non conducano a risoluzioni certe, rendono le riflessioni più efficaci, specialmente se bisogna conseguire degli obiettivi.

Segue Venere in Bilancia con Trigono in Plutone: spazio all’amore sano, coerente e soprattutto… potente! Le idee sono più chiare, e di conseguenza anche i gesti che son resi più intriganti proprio da queste energie. Entrano in gioco il Pianeta dell’Amore e quello della Metamorfosi. Le relazioni diventano più travolgenti, complice un Eros leggero e divertente per l’influenza del segno, senza tralasciare il fascino tipico di questa personalità. Per cui la carne sul fuoco non manca, specialmente perché arrivano delle sorprese da parte di chi… non ci si aspetta!

A fine mese e a inizio settembre c’è qualcosa di… sorprendente che stravolge i piani anche per chi fa dell’organizzazione il suo pane quotidiano. Il prossimo Transito svela l’arcano, ma soprattutto consiglia come agire al meglio delle proprie possibilità.

Oroscopo dal 26, con settembre tutto cambia? Ecco perché!

Tutto sommato si tratta di un Oroscopo che dal 26 fino a 1° di settembre, sembra procedere positivamente. Attenzione, questo non significa che tutto fila liscio a prescindere, ma è necessario tenere il punto della situazione proprio per aspirare a fare sempre meglio. A stabilizzare tutto, con grande sorpresa, è il moto Retrogrado di Urano, pianeta dei Cambiamenti, che li mette in pausa proprio fino a fine anno! Quindi, se c’è un momento per respirare è proprio questo: poche sorprese, ma tanti momenti intensi. Quindi, giocare la carta che consiglia il cuore, e poi godersi un po’ di pace.

Oroscopo dal 26, la Triade fortunata salta di gioia!

Capricorno, Scorpione e Leone dominano il podio dello Zodiaco, sono beati nelle loro ultime vittorie. Osservano dall’alto della loro magnificenza gli altri, specialmente chi ultimamente li ha messi in difficoltà. Non c’è sfida che possano perdere, soprattutto non esiste personalità che possa scontrarsi con loro ed averla vinta, perché hanno energia de vendere. Tutto per loro è più chiaro, così da percepire quella serenità che serve e che può esser canalizzata in nuove progettualità. Decisione e coraggio, il resto viene da sé, quindi prendere ciò che viene e dare il 100%.

Segue un Quintetto di segni che deve… assestare una nuova strategia!

Toro, Bilancia, Sagittario, Aquario e Cancro non stanno al massimo della loro forma, ma sono consapevoli del fatto che il meglio deve ancora venire. Percepiscono nell’aria la possibilità di nuovi inizi, quelli che rinfrancano. Significa imparare a stare bene con sé stessi, e a farlo proprio perché ci si sente vivi. C’è soltanto la necessità di chiarificare alcuni punti del cuore rimasti “oscuri”, ma questo non significa perdere e basta. Assestare questa condizione insieme ad una nuova strategia che possa far distrarre dalle cose pesanti che ultimamente hanno avvelenato le loro prospettive.

Conclusione con un Quartetto di amici un po’… in difficoltà!

Vergine, Gemelli, Ariete e Pesci non riescono più a uscire da quello stato di torpore che li scombussola e confonde. Non è un gran momento. C’è chi si sta annoiando, chi non trova più “la propria strada”, o anche chi non ha trovato un momento di serenità ed è totalmente immerso e concentrato sul proprio lavoro. Attenzione, non lavoro in senso costruttivo, ma stress distruttivo. Peggio ancora per chi vive tutte queste condizioni insieme. Insomma, non è una grande fase, ma si coglieranno successivamente i frutti del duro lavoro. Anche solo rimanere in piedi “nonostante tutto”, è la vittoria che rende questi amici dello Zodiaco i più resilienti dell’anno.