Lo Yacht Club de Monaco ospita la Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous

Allo Yacht Club de Monaco la quarta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous per un cambiamento a livello internazionale: i dettagli dell’incontro.

Allo Yacht Club de Monaco continuano le iniziative a sostegno dello sviluppo del settore nautico e sotto il segno dell’ecosostenibilità: in quest’estate, dopo vari altri incontri e competizioni sportive all’insegna dell’innovazione, ci si prepara alla quarta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous.

L’incontro, fissato per il prossimo settembre, vedrà protagonisti oltre 250 partecipanti tra imprenditori, industriali, investitori, promotori e sviluppatori di porti turistici, provenienti da ogni parte del mondo. Un evento incredibile, con un’area espositiva che permetterà di testare le innovazioni di startup e scaleup di settore, selezionate precedentemente da una giuria di esperti.

Organizzata da Monaco Marina Management (M3), la quarta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (come riportato da lapresse.it) avrà come protagonisti dei workshop tre argomenti chiave, in linea con le altre iniziative promosse allo Yacht Club de Monaco:

Tutto pronto per la quarta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous: i dettagli

Tra incontri e workshop, nelle giornate del 22 e 23 settembre 2024, durante la quarta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous saranno protagonisti vari argomenti: uno di questi è la transizione energetica e la sostenibilità, compresi combustibili più ecologici e metodi di riduzione dei rifiuti. Non mancherà poi un focus sulla costruzione di infrastrutture resilienti ed efficienti dal punto di vista energetico, oltre che sulla diversificazione dei servizi dei porti turistici.

Gli interventi principali previsti approfondiranno il rapporto tra tecnologia, settore bancario e architettura, evidenziando come questo possano trasformare i porti turistici. Al termine delle due giornate previsti, lunedì 23 settembre verranno assegnati gli International Smart & Sustainable Marina Awards, divisi in tre categorie: Startup e scaleup, porti turistici e architetti (professionisti e studenti). L’evento è sostenuto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e dal programma di transizione digitale del Principato Extended Monaco. Tra gli altri partner UBS, Sanlorenzo, MB92 Group e Bombardier.

“Di fronte alle sfide ambientali odierne, crediamo fermamente che la chiave sia mettere gli innovatori in contatto diretto con gli operatori dei porti turistici e altri professionisti del settore per attuare soluzioni tecnologiche” ha spiegato (sempre come riportato da lapresse.it) il CEO di M3 José Marco Casellini.