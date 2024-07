Oroscopo dal 29 al 4, benvenuto agosto: la pennichella estiva distrae… ma attenzione al rilassarsi troppo!

Oroscopo dal 29, agosto inizia con una carica del tutto particolare: ci si sente distratti, ma si presterà attenzione alle cose importanti?

La distrazione è perenne in questa settimana, complice un ritmo lento e fresco, tutto in contrasto all’atmosfera torrida dell’estate. Luglio è terminato in maniera del tutto sobria, quasi seria per certi aspetti. Diciamo che non è proprio stata finora l’estate che ci si sarebbe aspettati, d’altronde bisogna ricordare un cosa importante e che molti danno per scontata. C’è sempre lo spazio per evolvere, misurarsi, e soprattutto scoprire nuovi lati della propria personalità. Fuori le previsioni settimanali, ecco i Transiti astrologici più importanti, e chi sono i segni fortunati e chi… dovrebbe far attenzione!

A dettar legge a inizio settimana è un cambiamento di “tensioni”, seppur possa sembrare poco evidente. E’ vero che il mese di luglio è stato pacato e sobrio, ma è ad agosto che parte di questa quiete tramuterà in cambiamenti e novità non proprio piacevoli. O meglio, forse è bene precisare che non sono i cambiamenti a spaventare, c’è chi addirittura non vede l’ora di riscontrare degli stravolgimenti interessanti e spostare la rotta della propria esistenza su nuovi fronti. Ma è anche vero che tutto avverrà in un modo che non favorisce le novità. E’ come se in parte ci si sentisse bloccati spiritualmente.

Complice la Quadratura Venere-Urano, Astri dell’Amore e della Metamorfosi, cosa portano? Di certo se ci sono cambiamenti in amore, alcuni hanno decisamente paura che questi possano rovinare l’ordine delle cose. Amare, innamorarsi e dichiararsi, o anche stare a lungo con qualcuno, significa aver cura di sé e di chi si ha al proprio fianco, anche nel bel mezzo della tempesta. Non è scontato, ma è una verità non facilmente sostenibile con questo mood “strano”.

L’ondata apocalittica in arrivo può portare a dure strade: risanare vecchie ferite, o modificare una volta per tutte l’andamento delle cose. In entrambi i casi, è vero che non sarà facile, ma c’è un nuovo Transito che conferisce ‘Energia che ci vuole.

Oroscopo dal 29, chi si annoia? Ecco come dare del brio!

Luna Nuova in Leone porta tutta la potenza possibile del segno di fuoco che domina lo Zodiaco! Con questo non vuol dire mettere in atto un entusiasmo violento ed aggressivo, ma caricarsi di quell’orgoglio che serve giusto al punto per non abbassare la testa. Non serve sottomettersi agli eventi, specialmente quando questi non piacciono, o stravolgono del tutto la propria idea di cambiamento in positivo. Di conseguenza, è necessario cogliere quanta più vitalità possibile, anche dalle piccole cose. Alcune di queste ormai dimenticate, fanno riscoprire l’essenza del coraggio! Ecco la Classifica dei segni, dai più fortunati ai non.

Oroscopo dal 29, ecco chi sono i fortunati della Triade settimanale!

Capricorno, Sagittario e Leone, dopo un periodo di confusione e di guai, sembrano aver intrapreso la rotta giusta. Sentono la fortuna scorrergli addosso come se niente potesse improvvisamente rovinare ogni cosa. Va bene godersi questo momento, ma al tempo stesso bisogna cogliere dei piccoli segnali cercando di comprendere se la strada intrapresa, soprattutto con chi è al proprio fianco, possa essere considerata quella giusta. Ascoltare i consigli delle persone amate, darsi alle cose genuine, e trattare con rispetto i sentimenti più puri.

Segue un Quintetto di amici con qualche dubbio, ma con la grinta giusta!

Pesci, Ariete, Cancro, Vergine e Toro sentono un po’ di ansia, non quella che li carica di coraggio, ma che li rende degli overthinker di massima potenza. I pensieri sono animati dagli ultimi eventi, perché il periodo continua ad essere difficile, e al tempo stesso dei litigi possono rendere tutto ancora più complicato e poco apprezzabile. E’ nelle piccole cose che bisogna ritrovare sé stessi, e se “quel rapporto” è dedito a troppo lavoro, forse vuol dire che non si misura così bene al proprio cuore. Certe strade sono intraprese per scoprire qualcosa di bello, bisogna solo saperlo vedere.

Conclusione con un Quartetto di segni in difficoltà… basta tergiversare!

Gemelli, Scorpione, Aquario e Bilancia sono in difficoltà, e questo lo si era capito dalla miriade di brutte esperienze dell’ultimo periodo, ma è il motivo a sconvolgerli. Non è sempre colpa loro, anche il destino ci mette il suo zampino, ma nella la loro vita, relazioni ed eventi, continuano a cadere negli stessi errori. Temporeggiano, attuano meccanicamente gli stessi schemi, e poi entrano in crisi. Farsi qualche domanda se la “strategia che sembra perfetta” non sembra portare i frutti sperati. Uscire dalla comfort zone e darsi a nuove esperienze, potrebbe essere quel che serve anche a chi vive nell’indecisione per paure e insicurezze.