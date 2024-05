Il futuro dell’IA sempre più roseo, il recente evento lo conferma

Parte a Milano il Reply Xchange 2024, l’evento dedicato ai trend e alle innovazioni del settore tecnologico: tutti i dettagli.

Giorni intensi dedicati alla tecnologia e all’innovazione a Milano, città ospitante della tappa italiana del Reply Xchange 2024. L’evento, un punto di riferimento assoluto nel nostro paese per il settore tecnologico, propone dibattiti e aeree dimostrative, permettendo un’immersione a 360° nei nuovi trend relativi al mondo digitale.

Nella meravigliosa lcoation del Superstudio Più in via Tortona, nella città lombarda, si stanno svolgendo circa 180 sessioni parallele parallele, per un calendario di eventi fittissimo; coinvolte società del gruppo in Europa, Stati Uniti e Sudamerica, con un numero complessivo di pù di cinquemila partecipanti tra clienti, partner e professionisti di Reply;

Tante le novità per questa edizione, con il chief tecnology officer di Reply che ha mostrato tutta la sua soddisfazione, ai microfoni di LaPresse, per questa tappa italiana del 2024; un evento davvero imperdibile, organzizzato dalla multinazionale italiana leader nel settore della progettazione e della realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali.

Reply Xchange 2024, l’evento tecnologico conquista tutti: i focus e le parole dei protagonisti

I due giorni di Rely Xchange 2024 sono pronti a lasciare il segno, per un evento che abbraccia totalmente il progresso che il settore del digitale sta facendo, in Italia e nel mondo. “Ci sono pochi eventi di tecnologia a livello nazionale che riescono a mettere insieme così tanto contenuto” sono state infatti le parole piene di soddisfazione (riportate da LaPresse) di Filippo Rizzante, chief tecnology officer di Reply.

Tante le novità in programma quest’anno, ma a spiccare sono senza dubbio le presentazioni delle nuove applicazioni nel campo dell'”Affective Computing” (elabroazione di sistemi che sviluppano e simulano sentimenti umani in digitale) e anche dell’intelligenza artificiale e la GenAI applicate a specifici usi aziendali (specialmente nel campo del marketing e della vendita).

“In tutto il mondo l’intelligenza artificiale ormai tocca qualsiasi cosa, sia l’evoluzione di tutto il software ma anche il mondo fisico. Gli oggetti diventano sempre più intelligenti, sia quelli fissi che le infrastrutture mobili come i robot” ha aggiunto Rizzante a LaPresse, continuando poi sottolineando come, ad oggi, ci sia “un’esplosione di nuove tecnologie, ancora più grande rispetto alla prima era di Internet”. Eventi come il Reply Xchange 2024, dunque, diventano semre più centrali e importanti.