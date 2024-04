Oroscopo problematico dal 22 al 28 aprile: cosa fare quando l’amore è complicato ed i pensieri tornano a fluire? Son guai!

Oroscopo problematico dal 22 fino a fine settimana, complici i Transiti e le Stelle che dall’Universo gridano di… darsi una mossa!

Che il cuore sia compromesso per ora, non ci sono dubbi. La situazione sembra procedere sempre in contrasto con i sentimenti. In generale quel che avviene è poco favorevole secondo le Stelle. Diciamo che i migliori hanno posto in essere le carte migliori con poca tempestività, ottenendo meno di quanto avrebbero potuto ottenere. Mentre i peggiori sono stati in grado di far sempre la cosa sbagliata… nel momento peggiore! Ad oggi ci si ritrova con un cielo e una portata energetica difficile da gestire, ma con qualche consiglio, i 12 amici dello Zodiaco possono farcela. Ecco i Transiti più importanti fino a fine mese.

La conclusione del mese di aprile, nonostante qualche felice ponte lungo che permette momenti di relax dal lavoro, lascia decisamente l’amaro in bocca. Qualcosa è andato come sperato, alcuni sacrifici sono stati ripagati, ma ancora c’è un “non so che” che stona con il proprio cuore. Anche la personalità più scettica prima o poi si ritrova a fare i conti con l’affettività a pezzi, nonostante dica che al momento non interessa coltivare alcuna relazione. La verità è che al cuore “arido” ci si abitua, ma non significa che si stia bene.

Fino alla fine del mese si vedono i sentimenti messi in chiara difficoltà. Forse solo alla fine ci sarà una rimonta, ma solo per chi saprà accogliere i segnali dalle Stelle. Al momento, è bene tenere a bada i malumori, sono presenti a bizzeffe durante la settimana. Tutta colpa dei dubbi che hanno placato le emozioni più semplici, persino quelle primordiali.

Occorre allora trovare lo spazio per far emergere ciò che si prova, condizione difficile se la Luna entra nello Scorpione. E’ per eccellenza il segno passionale dello Zodiaco. Dominato dal pianeta della Guerra, Marte: fa vivere una situazione complessa, specie in amore. C’è necessità di far esplodere certi sentimenti, ma l’enigmaticità della situazione ha portato a non sapere più che mosse fare per compiacere sia l’altro che sé stesso.

L’amore è sempre “multidirezionale”, mai fine a sé stesso. Anche nell’amor proprio si impara a stare con l’altro. Quanto ci si conosce? In questo momento, molto poco. Come agire davanti alla persona che si ama, o semplicemente quando ci si guarda allo specchio? Ecco come la verità risulta difficile da comprendere, ma con una buona dose di coraggio, tutto diviene gestibile. E’ il prossimo Transito a rivelare tutto.

Oroscopo problematico dal 22, come affrontare la settimana

Dopo tre settimane di dubbi, incertezze e ragionamenti inconcludenti, lo si può urlare forte: Mercurio torna al suo moto naturale! Questo significa che alcune problematiche generate dal pensiero subiscono delle evoluzioni, non sempre in positivo, ma necessarie a capire come gestire meglio le cose. Riparte il Pensiero nel migliore dei modi, chissà se adesso non si riescono a trovare quelle soluzioni che permettono di sbrogliare alcuni drammi in amore! Ecco la classifica dei segni con le Previsioni.

Oroscopo problematico dal 22, Triade libera e sul podio, ecco perché in amore ci hanno visto bene!

Ariete, Pesci e Sagittario, detengono lo scettro del potere: l’amore raggiunge le Stelle, o meglio li aiuta a vivere l’Eros più profondo. Dopo settimane di litigi, incomprensioni e voglia di scappare, arriva quel momento in cui guardarsi negli occhi diventa ciò che fa sentire quel torpore di serenità che appaga più di qualsiasi felicità. In questo momento, data la propositività, si consiglia di fare tutto ciò che piace a sé stessi e alla coppia. E’ quell’occasione per pianificare viaggi, magari quelli sempre posticipati, e perché no, favorire la condizione per sognare anche progetti futuri.

Segue un Quintetto che in amore necessita di… segnali salvifici!

Più problematica è la situazione per questo gruppetto: Cancro, Scorpione, Aquario, Vergine e Capricorno. Cosa succede nel loro cielo? Com’è possibile che facciano di tutto per amare, ma in cambio ricevono solo “peste e corna?” Ebbene, c’è una ragione che spiega tutto: si chiama “fortuna”, ma in tempi moderni è meglio nota come “tempismo”. Probabilmente in questa fase ciò che cozza è quella condizione in cui agire in ritardo o con fretta potrebbe compromettere ogni cosa. Quel che è certo è che ciò che rende felici, è agire seguendo i sentimenti, gli errori e le mancanze, non fanno parte di questi amici che amano con tutto il cuore.

Conclusione con un Quartetto messo male, l’amore per loro è un miraggio!

Gemelli, Bilancia, Toro e Leone vivono uno scenario pessimo, soprattutto nelle relazioni. Che si tratti di guardarsi allo specchio o di vedere il riflesso della persona amata, in questo momento non stanno capendo più nulla. L’enigma li attira, ma arriva un momento in cui questa situazione di disagio non fa più per loro. Allora, cosa fare? Scappare? Peggior consiglio del mondo è tirarsi indietro laddove c’è lo spazio per amare. In questa fase, agire con calma, e se proprio non si è pronti al confronto, serve auto-analizzarsi con serenità. A volte la felicità vuol dire imparare ad abbracciarsi nei momenti di stress e avvalorarsi anche quando c’è la sconfitta.