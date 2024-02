Royal Family, William rompe il silenzio su Kate: grande commozione per il principe

Dopo un mese dall’intervento all’addome di Kate Middleton che ha preoccupato il mondo intero, William ha finalmente rotto il silenzio.

L’anno scorso proprio ai BAFTA – meglio conosciuti anche come “Oscar britannici” – ospiti d’onore sono stati proprio William e Kate. E per l’occasione più che speciale, la principessa del Galles ha sfoggiato un elegante abito bianco firmato dal grande stilista Alexander McQueen impreziosito da vistosi orecchini di grappolo di Zara.

E quel connubio tra eleganza innata e semplicità a poco è piaciuto così tanto ai fan della Middleton, che nel giro di niente gli orecchini sono andati sold-out sul sito del brand spagnolo. Kate, infatti, ha dimostrato come a fare la ricchezza di una persona non sia l’outfit in sé e per sé, ma chi lo indossa cha fa sempre la differenza.

E ora però, a distanza di un anno, le cose sono cambiate radicalmente tanto per Kate quanto per William. Solo un mese fa, infatti, la principessa si è sottoposta a un delicato intervento all’addome che – per quanto programmato – ha tenuto tutti col fiato sospeso. E William, già provato per le condizioni della moglie, sta reggendo ora anche tutto il peso della monarchia dopo la diagnosi di cancro di Carlo.

William trattiene a stento l’emozione parlando di Kate: cosa è successo ai BAFTA

Insomma, si tratta di una situazione sicuramente tesa e di difficile gestione. Sarà per questo se il futuro re del Regno Unito si è emozionato ricordando proprio ai BAFTA la Middleton? Elegantissimo in smoking nero e papillon, infatti, il principe ha fatto gli onori di casa, così come fa dal 2010 in realtà essendo presidente della British Academy of Film and Television Arts, per un attimo però i suoi pensieri sono stati per Kate.

Il principe, infatti, non è riuscito a nascondere del tutto la sua emozione parlando della moglie in questo momento in convalescenza. Come riportato da ‘Vanity Fair‘, parlando con Elaine Bedell, ceo del Southbank centre, William avrebbe detto “Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest’anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa“.

E anche se solo per un istante, il principe ha tradito quali sono i suoi veri sentimenti in un momento così delicato sia per la Royal Family che per la Corona inglese in generale, ma dimostrando anche un amore e un affetto solidissimo che lo legano a Kate.