Oroscopo dal 28 al 3 settembre, esplosione di energia per i segni dello Zodiaco!

Oroscopo dal 28 al 3 settembre, fine agosto e inizio settembre si colorano di energia nuova: qualcuno farà guai e altri… goal!

Impulsi ed energia non vanno d’accordo in tutti i casi a prescindere, soprattutto non fanno sempre vivere in sintonia ed armonia i rapporti. Proprio per questo conoscere il transito più importante della settimana e come questo si manifesti è importante per interpretare le previsioni dei segni. Inoltre serve come bussola per svelare come questi stessi porranno in essere la propria personalità. Dal 28 agosto al 3 settembre non c’è solo una settimana, ma la fine di un ciclo, e l’inizio di un altro!

Ribadiamo come sempre che l’oroscopo non è un oracolo di verità, ma è la chiave per interpretare fatti, situazioni, relazioni, emozioni e paure che tutti gli individui affrontano. Sia nel rapporto intimo con sé stessi, che con gli altri e il resto della società. A fine mese e a inizio settembre si assiste ad una vera esplosione di energia, perché Marte entra in Bilancia, e sarà così fino al 13 settembre. Cosa significa?

Vuol dire che tutti e 12 i segni dello Zodiaco saranno sì energici, ma non tutti sapranno convogliare al meglio le energie. C’è chi purtroppo porrà questa potenza nel modo sbagliato, ad esempio sarà più incline a farsi prendere dal panico. Agire con istinto non sempre è la cosa giusta, perché si sviluppano situazioni poco piacevoli.

Marte è il Pianeta della guerra, della combattività, del coraggio e della passione, ma non tutti i suoi frutti sono positivi. Mentre la Bilancia è un segno che manifesta energie un po’ confuse a volte, anche quando l’intenzione di apparire sovrasta quella essere. Ma in questo contesto tutto appare “troppo”, e il “poco” non lo vedranno nemmeno i segni che di norma sono più pacati.

Caos inspiegabile pone le basi per le complicazioni future, specialmente perché per alcuni accadrà qualcosa di inaspettato. Cavalcare l’onda si può, ma non è per tutti uguale.

Oroscopo dal 28 agosto fino inizio settembre: che caos!

Come già detto, per molti la situazione è fonte di forza e ambizione, ma anche nei casi più positivi non sarà semplice. Complicazioni e impulsi si confondono, ponendo le personalità a dispiegare dubbi e intenzioni poco chiare, e nella maggior parte dei casi le azioni appaiono poco funzionali nel raggiungimento degli obiettivi. Cosa consigliamo a tutti? Sbagliare per imparare, ma ognuno a modo suo!

La triade fortunata fa dei goal esorbitanti: protagonisti luminosi!

Al primo posto c’è un segno d’aria, il quale di solito è proprio come il transito della settimana: sbaglia sempre, ma è anche ipersensibile ed energico, il segno dei Gemelli! Proprio perché è sempre così, sarà colui che meglio riuscirà ad affrontare il periodo in corso. L’ambizione prima di tutto. Consigliamo di seguire l’onda, ma anche di affidarsi alle persone amate. Segue il segno dei Pesci, un caotico per eccellenza. E’ quel segno che è tutto e niente al tempo stesso, ed in questo caos energetico, è quello che ha più risorse per reagirvi. E’ meglio mettere in atto le migliori! Al terzo posto c’è lo Scorpione, il più intuitivo dello Zodiaco. Sa vederci lontano, e questa sua dote lo porrà in netta superiorità rispetto tutti gli altri, specialmente sul fronte lavoro.

Segue un quartetto niente male, fanno assist da campioni!

Al quarto posto c’è un sensibile e impacciato Sagittario, drammatico per eccellenza. Appunto, dato che di norma è un po’ “sui generis”, in questa situazione riesce a far fronte all’imprevisto da vero campione. Unico problema è quello di non perdere il focus sui propri obiettivi. Al quinto posto c’è l’Aquario, un po’ in difficoltà con alcune relazioni, specialmente con le persone più care. Deve gettarsi a capofitto, non deve avere rimpianti. Al sesto posto si posiziona il Cancro, abile ascoltatore, ma pessimo nell’agire. Dato il caos, se mette in atto un errore non importa, l’importante è darci dentro. Meno grave, ma comunque in crisi, c’è un Ariete troppo irruento, sia nelle azioni che nelle emozioni. Meglio ascoltare il proprio cuore e non aver paura.

Oroscopo dal 28 agosto pessimo per il Quintetto, meglio prendersi del tempo!

Agli ultimi posti si posizionano Bilancia, Toro, Vergine, Capricorno e Leone. Sono personalità molto diverse tra loro, Bilancia e Leone si accomunano per il loro estro, amore per le cose belle, e il lasciarsi trasportare da impulsi e leggerezza. Diciamo che di solito sono così, ed è meglio trovare un punto di riferimento per imparare a gestire le emozioni più potenti. Agli ultimi posti c’è la triade di terra, che è la più svantaggiata perché non sa avere a che fare con le emozioni irruente. Devono imparare dall’imprevisto, senza programmare tutto, e smetterla di vedere le situazioni solo da un punto di vista, perché ne esistono infiniti! La soluzione potrebbe semplicemente essere sotto un’altra prospettiva.