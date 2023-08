Elisa Isoardi non si nasconde più e fa una confessione inedita sulla maternità | Web senza fiato

Elisa Isoardi a ruota libera fa una confessione inedita su un argomento molto sensibile alla società: ecco cosa ha detto

Una delle donne che ha cambiato il mondo dello spettacolo italiano per l sua bellezza, intraprendenza ed enorme professionalità è proprio lei, la bellissima Elisa Isoardi. Nel corso della sua carriera è passata da modella ad attrice fino ad arrivare a conduttrice di una delle trasmissione tra le più seguite dell’azienda Rai. Oggi, però, ha voluto fare una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

La donna ha cominciato la sua carriera in qualità di attrice teatrale, diplomandosi presso il laboratorio L’Agorà. Successvamente, si è trasferita a Milano cominciando la sua attività di modella e sfilando per noti brand internazionali.

Vista la sua competenza professionale e la sua bellezza, Elisa Isoardi viene scelta come inviata della famosa trasmissione Linea Verde, continuando con Sabato & Domenica Estate, contenitore del weekend in onda al mattino, Pongo e Peggy – Gli animali del cuore e Guarda che luna.

Nel 2013, invece, sostituisce Antonella Clerici nella trasmissione culinaria La prova del cuoco senza però troppo successo. Nonostante tutto, però, Elisa Isoardi ha voluto esprimere un parere su un argomento ancora sensibile alla società: la maternità.

Elisa Isoardi, la confessione a cuore aperto: nessuno poteva immaginare

La bella conduttrice Elisa Isoardi, ha deciso di fare una confessione inedita circa un tema delicato: la maternità. Questo tema interessa molte donne e la conduttrice ha deciso di sorprendere tutti con una intervista a Nuovo Tv.

Tuttavia, parlando di una donna alla soglia dei 40 anni, non è potuta mancare la domanda sulla maternità, se non le pesi non avere dei figli e se la madre Imma non le chieda mai di regalarle un nipotino.

Elisa è stata fin troppo chiara e ha ammesso: “Assolutamente no! Proprio di recente ne abbiamo parlato e lei mi ha detto: ‘So che non ti sposerai, non farai figli e sono felice, perché sei bella così. Mi ha sorpresa e mi ha fatto capire che è una donna meravigliosa e moderna. Non siamo tutti portati per diventare genitori.”

Infine, la conduttrice di Linea Verde ha dichiarato senza mezzi termini il suo punto di vista: “Bisogna rispettare le donne che scelgono di non essere mamme. Io, poi, ho tre nipoti e per me è come se fossero figli. Così come il mio barboncino Zenit.”