La polvere sparirà senza lasciare traccia: rimedio naturale fai da te

Per sbarazzarti della polvere prova questo rimedio naturale fai da te: sparirà senza lasciare traccia, che efficacia!

Tra un impegno e l’altro, la nostra routine quotidiana è scandita anche da momenti che scegliamo di dedicare alla cura della casa. Per ognuno di noi, si sa, la propria dimora rappresenta un rifugio sicuro; il luogo in cui tornare dove, dopo una stancante giornata di lavoro, ci si può rilassare in serenità in compagnia dei familiari e degli amici più cari. Vivere in un ambiente pulito, igienizzato e profumato, inoltre, rappresenta un piacevole valore aggiunto. Vuoi eliminare la polvere? Il rimedio naturale fai date.

Uno degli acerrimi nemici di tutti coloro i quali sono soliti dedicarsi alle pulizie è proprio lei: la polvere. Ebbene sì, parliamo proprio di quelle piccole particelle che si insinuano in ogni dove, dai pavimenti, ai divani, fino alle superfici dei mobili e non solo. In genere, per sbarazzarsene, ci si affida ai prodotti specifici che si trovano in commercio. Ma se scoprissimo che, invece, grazie all’utilizzo di pochi ingredienti e di facile reperibilità, possiamo realizzarne uno in totale autonomia?

Ecco, a tal proposito, una ricetta di facile realizzazione (che prevede anche una moltitudine di varianti) per creare dei prodotti fai da te – efficaci e naturali – per eliminare la polvere da qualsiasi tipo di superficie.

Sbarazzarsi della polvere: ecco un efficace rimedio naturale

Come precedentemente accennato, stiamo per scoprire come realizzare un ottimo prodotto fai da te per sbarazzarci della polvere che, con estrema facilità, si accumula nelle nostre case. La ricetta da cui partire prevede l’utilizzo di un contenitore spray e di mezzo litro d’acqua; a seguire, esistono diversi modi per personalizzarla con gli aromi e gli ingredienti che più ci aggradano.

Se decidessimo di utilizzare la prima variante, ad esempio, potremmo avvalerci dell’utilizzo di oli essenziali al profumo di agrumi. Dopo aver riempito lo spruzzino della quantità d’acqua di cui sopra, in questo caso, non resta che aggiungere un cucchiaio di sapone liquido e qualche goccia dell’essenza da noi prediletta. Prima dell’uso, è consigliabile agitare energicamente.

In alternativa, per creare un prodotto che elimini la polvere e che, allo stesso tempo, igienizzi, possiamo aggiungere all’acqua un cucchiaio d’aceto ed essenza di Tea Tree. È sempre buona norma agitare la soluzione prima di utilizzarla, ed è perfetta anche per la pulizia di specchi e vetri.

Anche il bicarbonato è un perfetto alleato della pulizia. Basta aggiungerne solamente due cucchiai al nostro mezzo litro di acqua, e otterremo così uno spray antiodore; antipolvere e adatto a tutti i tipi di superfici.

Se, invece, abbiamo del tempo libero da investire, possiamo anche optare per la variante che prevede l’utilizzo del sapone a scaglie. Questo metodo richiede un po’ più di attenzione perché prevede che l’acqua sia portata a ebollizione prima di aggiungervi due cucchiai di scaglie di sapone. Dopodiché, sarà necessario mescolare bene per far sciogliere le stesse, aggiungere un olio essenziale a piacere e attendere che il composto si raffreddi. Una volta raggiunta la giusta temperatura, il procedimento è il medesimo: travasare il tutto in un contenitore spray; agitare e testare!