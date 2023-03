Casa vista mare con meno di 42.000 euro. Ecco dove e come

Se state pensando di acquistare una casa al mare, l’Italia con i suoi 8.000 km di coste offre migliaia di opportunità.

La nostra bella Italia offre davvero centinaia di appartamenti vicino al mare. Per tutti gli amanti di uno scenario diverso da quello della città a pochi metri dalla spiaggia a un costo incredibile, si possono ottenere delle abitazioni davvero belle che soddisfano i desideri degli amanti del mare e della spiaggia.

Una casa al mare può essere un’ottima soluzione per chi vuole godere della vista del mare e del relax della spiaggia. Ma potrebbe rivelarsi anche un ottimo investimento. Quindi cerchiamo di capire meglio come si potrebbe investire in un appartamento vista mare che permette di godere di un alloggio diverso dal solito e sicuramente molto rilassante rispetto a quello della città.

Le regioni

Possiamo scegliere tra molte opzioni, come case con vista mare, appartamenti vicino alla spiaggia o ville indipendenti con piscina. Coloro che hanno un budget elevato di oltre 200.000 euro avranno molte opzioni tra cui scegliere. Cosa accade per coloro che hanno un budget più contenuto? Non è necessario disperarsi infatti sono disponibili case vista mare a prezzi a volte incredibili. Se parliamo della regione della Liguria, si possono trovare case a meno di 50.000 euro, di dimensioni ridotte ma vicinissime al mare. In Toscana, si possono trovare occasioni a prezzi impensabili.

Qui si possono trovare delle case anche a 40.000 euro. Invece per coloro che stanno cercando in Emilia Romagna, qui si possono trovare offerte di ogni tipo. Infatti vi sono abitazioni a pochi metri dalla spiaggia a un prezzo abbordabile per tutti. Per esempio, a Rimini dove si possono trovare degli appartamenti di dimensioni ridotte, a 300 metri dal mare al prezzo di 42.000 euro. Sempre a Rimini, si può trovare un attico completamente ristrutturato di 25 metri quadri a pochi metri dal mare.

Questa soluzione ha un costo di 67.000 euro. Sul Lido di Adriano, si può trovare un bilocale di 60 metri quadri in un residence con due piscine. Il prezzo è di 69.000 euro.

Casa al mare: un dettaglio interessante

Un altro aspetto che va considerato è che se si decidi di acquistare una casa al mare, si potrebbe anche pensare di affittarla a turisti durante i periodi in cui l’abitazione non viene utilizzata. Questo potrebbe generare un reddito aggiuntivo e ridurre i costi della proprietà. A tal proposito l’Emilia Romagna è una Regione amata in tutto il Mondo e trovare inquilini anche in primavera e in autunno, oltre che in estate, non sarà difficile.

Infatti tanti amano venire in questa regione, sia per le sue innumerevoli bellezze, ma anche per il clima e l’ottimo cibo. In questo caso, tuttavia, chi desidera anche affittare, prima di comprare, dovrebbe considerare anche alcuni aspetti pratici. Per esempio, va detto che una casa con vista mare anche a 42.000 euro dovrebbe essere vicina a supermercati, ristoranti, trasporti pubblici, stazioni e aeroporti.

Appartamenti in zone ben servite si affittano più facilmente. Quindi è fondamentale concentrarsi non solo sul tipo di abitazione e la regione dove si acquista, dato che questi sono parametri importanti per considerare il prezzo di vendita, ma è anche importante il quartiere dove l’appartamento è ubicato e i vari servizi offerti.