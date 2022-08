Jasmine Carrisi, mostra tutto? La foto dove non serve lo zoom: tra attrici, showgirl, modelle e influncer, spicca anche la figlia di Albano.

L’estate 2022 ci ha già regalati tanti scatti di vari vip, che hanno aumentato ancora di più la temperatura bollente di questa stagione, ma a quanto pare non è ancora finita qui.

Tra attrici, showgirl, modelle e influencer, a ergersi per la sua bellezza pare ora essere anche Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso; attivissima sui social, la giovane si è mostrata così, davvero elegante e bellissima.

Jasmine Carrisi, mostra tutto? La foto dove non serve lo zoom: eccola, è stupenda

Classe ‘2001, Jasmine si è già fatta notare per diverse apparizioni in tv, oltre che come attrice ( nel film La dama e l’ermellino di Lorenzo Raveggi) e soprattutto cantante; la giovane sembra aver ereditato davvero il talento artistico di entrambi i genitori.

Anche per la bellezza Jasmine è “figlia di mamma e papà”: assomiglia molto alla sorella Cristel e soprattutto a mamma Loredana. In un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram, la giovane Carrisi ha mostrato una foto direttamente da Fasano, immersa in una suggestiva location che passa comunque in secondo piano.

L’attenzione è tutta puntata su di lei, elegante e bellissima come non mai con la sua chioma bionda e un completo abbinato rosso corallo fatto da lunga gonna e top; con un outfit (che enfatizza la sua silhouette nel migliore dei modi) pienamente estivo, Jasmine sfoggia tutta la sua eleganza e il suo grandissimo fascino.

Sono tantissimi i like al post, così come i commenti da parte di amici, colleghi, altre personalità del mondo dello spettacolo e fan, tutti prontissimi a complimentarsi con la figlia di Albano.

Francesca Cipriani le lascia un cuore, mentre una fan afferma come sia “baciata dal sole”; molto più preciso invece un fan, che dichiara come sia riduttivo definire la Carrisi semplicemente “bella”, ma che è più adatto definirla “un incanto”. All’inizio della sua carriera, Jasmine pare aver già conquistato tutti.