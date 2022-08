By

Vediamo insieme l’incredibile trasformazione di uno dei ragazzi di Amici, ovvero Paolo Stella e cosa fa oggi.

Tutti noi negli anni abbiamo visto Amici, ovvero il programma condotto da Maria De Filippi che cerca di formare nuovi talenti nel mondo della danza, dello spettacolo e della recitazione.

Nei tantissimi anni di messa in onda è passato anche Palo Stella un bellissimo e timidissimo ragazzo che ha lasciato il segno, ma che cosa fa oggi dopo aver partecipato ad Amici e soprattutto com’è diventato?

Paolo Stella lo ricordate ad Amici? Eccolo oggi

Ovviamente non tutti gli allievi che sono passati nel corso dei tanti anni sono rimasti nel cuore, e soprattutto, adesso la categoria attori non c’è più, quell’anno, quando ha partecipato Paolo ha vinto Giulia Ottanello, stiamo parlando di quasi vent’anni fà.

Come sappiamo Paolo ha un profilo social su Instagram, e non solo molto attivo infatti è un noto influencer che negli anni ha visto moltiplicarsi in modo vertiginoso li suoi follower, ma non solo.

Ha lavorato anche in televisione partecipando ad un programma andato in onda su Real Time nel 2017 che si chiama, appunto “the influencer”, ma ha mille qualità perchè è anche il direttore creativo di una notissima agenzia.

Pensate che i suoi talenti sono terminati qui? Assolutamente no, ha anche partecipati ad alcune fiction, come attore e recitato in alcuni spettacolo a teatro, ma è diventato un notissimo scrittore.

I suoi romanzi sono veramente super letti e seguiti perchè ha un modo di scrivere che colpisce al cuore e se non lo avete mai fatto, leggete un suo libro, farete un viaggio incredibile!

In questo momento ha anche una rubrica, se così possiamo chiamarla, con consigli di arredamento dove mostra la sua bellissima casa e di recente ha dato anche la possibilità di andarla a vedere.

Ci sono oggetti di arredamento che tolgono il fiato, negli ultimi anni, poi ha avuto una particolare cura del suo corpo ed è un bellissimo ragazzo da guardare e seguire non solo perchè è una gioia per gli occhi ma anche per la mente.

Il suo caffè del mattino è sempre molto atteso perchè riesce a far sognare chi lo segue con una fotografia e delle parole incredibilmente interessanti e super motivanti per tutti noi, quindi si Paolo Stella dopo Amici è diventato un uomo bellissimo e soprattutto a fatto conoscere a tutti le sue mille doti come creativo e scrittore!