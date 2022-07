Oroscopo, i segni che renderanno magica l’estate: ecco cosa dicono le stelle per le prossime settimane dello zodiaco.

Anche d’estate e sotto l’ombrellone l’oroscopo suscita sempre molta curiosità; sono tantissime le persone pronte a raccogliere le suggestioni sul loro segno per il proseguo di questa estate 2022.

A quanto pare, ci saranno alcuni segni che nelle prossime settimane avranno modo di vivere e di far vivere agli altri un’estate davvero magica e ricca di divertimento; ecco quali, continua a leggere per scoprirlo.

Oroscopo, i segni che renderanno magica l’estate: periodo positivo per loro

Come riporta TGCom 24, ci sono diversi segni che avranno modo di passare davvero un ‘estate particolare nei prossimi giorni; c’è anche il tuo in questa lista? Prova a scoprirlo, ricordando come comunque l’oroscopo non sia una scienza esatta e le informazioni hanno il solo scopo di intrattenere.

Cancro

Il Cancro si lascerà conquistare nelle prossime settimane da un segno in particolare, ovvero lo Scorpione; con un uomo o una donna di questo segno si potrebbe accendere molto facilmente anche la scintilla della passione, anche se non è detto duri fino all’autunno.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia possono vivere un’estate davvero indimenticabile in compagnia del segno dei Gemelli; anche i pomeriggi più noiosi si potranno trasformare, in coppia, in esilaranti momenti di puro divertimento grazie alla spensieratezza e leggerezza con cui avete voglia di vivere questa estate. E chissà che non si tratti solamente di un flirt estivo…

Acquario

L’Acquario, in generale, non ama molto l’estate e dunque ha bisogno di un segno leggero, libero e indipendente come lui, ovvero la Bilancia; questo segno potrebbe stupire col fascino e la gentilezza, e trascinare l’Acquario anche in situazioni nuove.

Sagittario

Il Sagittario pare debba fare affidamento sul segno dell’Ariete per vivere un’estate indimenticabile all’insegna dell’entusiasmo e della bizzarria; l’energia dell’Ariete potrebbe portare il Sagittario anche in avventure ‘folli’, con l’adrenalina che di certo non mancherà mai. In sua compagnia, potrebbe sembrare davvero ribaltata anche una situazione apparentemente negativa.