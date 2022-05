Caldo, temperatura record, in questo Paese si bolliva letteralmente, 51°

By

Due Paesi, Pakistan e l’India stanno attraversando delle ondate di calore allucinanti, addirittura delle città non hanno più la vegetazione a causa delle altissime temperature. Cosa sta succedendo.

Alcuni paesi del mondo stanno attraversando dei momenti molto difficili dovuti proprio alle altissime temperature. Qui infatti già a partire dal mese di marzo il termometro è schizzato davvero in alto.

Le persone vivono male, subiscono dei colpi di calore molto pericolosi per la salute, non riescono a gestire questo tipo di vita vivendo in posti dove il sole picchia tanto e a lungo.

Dove sta accadendo tutto questo

Nella città che sorge in prossimità del Tropico del cancro, la terra è brulla e arida, senza alberi che a causa dell’eccessivo caldo non possono sopravvivere. L’aria umida in arrivo dal mar Arabico ha fatto sì che le temperature schizzassero ben oltre i 51 gradi.

Mancanza di energia, infarti, problemi cardiaci e respiratori, sono solo alcune delle terribili conseguenze di questo elevato aumento delle temperature in queste zone.

Come reagiscono gli abitanti di queste zone dove la vita sta diventando impossibile? Gli abitanti di Jacobabad , nel Pakistan, usano i ventilatori a mano e fanno frequenti bagni con l’acqua fredda delle pompe a mano.

Addirittura è stato provveduto di allestire dei campi di acqua fredda gratuiti in quattro punti della città dove ogni giorno si riversano migliaia di persone che cercano di trovare refrigerio. Quelli che hanno più possibilità riescono a lasciare questa città incandescente e a spostarsi altrove.

Il luogo del trasferimento sta diventando Quetta, nel Belucistan, dove molti si riversano trovando lavoro come braccianti. Ma questi lavoratori si recando al lavoro molto presto e si ammazzano per 12 o 14 ore guadagnando circa 500 rupie ossia circa 2 euro al giorno.

Negli ultimi due mesi, il Pakistan e l’India stanno facendo i conti con un caldo estremo. Da queste parti le temperature hanno raggiunto livelli folli. E la città di Jacobabad, nel Sindh, non ha nemmeno più alberi. pic.twitter.com/GVlr3LVJuK — Susy Methil 🏳️‍🌈 (@SusyMethil) May 26, 2022

Una situazione davvero disperata. L’aumento delle temperature nel mondo sta causando immani problemi e chissà cosa accadrà tra qualche decennio. Alcuni paesi, a causa dell’eccessivo caldo, non esisteranno più.

Adesso sta accadendo in Pakistan e India, ma domani potrà accadere altrove. Troppo tardi oramai per arrestare questo vertiginoso aumento delle temperature. Abbiamo maltrattato la nostra Terra e adesso lei ci risponde così, la vita sarà sempre più difficile per la sopravvivenza.