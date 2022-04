Pelle sensibile? Questa è la migliore crema secondo un recente test

Hai la pelle molto sensibile e non trovi mai una crema adatta a te? Ecco la soluzione

Con l’arrivo della bella stagione ovviamente tendiamo a stare di più all’aria aperta. Oltre alle tante cose da tenere in borsa è importante non dimenticare mai di avere con se una crema solare adatta alla nostra pelle. Pochi sanno che anche quando il tempo è nuvoloso è bene comunque proteggere la pelle dai raggi uv, dato che questi in gran parte filtrano e potremmo comunque scottarci.

Creme solari: come distinguerle

Quando si sceglie una crema solare è importante capre quale si addice più a noi. Esistono due tipi di filtri, chimici o minerali. Nel primo caso, è giusto sapere che queste non fanno bene all’ambiente, basta pensare che in Thailandia e Hawaii sono addirittura vietate creme chimiche dato che a contatto con l’acqua creano danni alle alghe marine.

Diversamente invece sono quelle con agenti minerali. Queste anche se non perfette possiamo dire sono meno dannose per l’ambiente. All’interno di queste creme troviamo ossido di zinco e ossido di titanio, meglio tollerate e che non irritano la pelle, anche se si soffre di acne, eczema o dermatiti. Il problema principale di queste creme è che spesso lasciano una patina bianca in acqua, ma possiamo dire che negli anni questi tipi di prodotti stanno migliorando.

Quali sono le migliore creme solari?

Uno studio britannico ha analizzato da poco una serie di creme solari e ha dato una lista specifica con tanto di dettaglio. Il miglior solare per il viso per chi ha la pelle molto sensibile è il fluido minerale Avene SPF50, adatto anche ad intolleranti e allergici.

In questo caso il costo non è proprio minimo ma la qualità è ottima. Se invece si vuole spendere di meno si può acquistare Hawaiian Tropic SPF30. E’ lo stesso un ottimo prodotto ma alla portata di tutti a livello economico.

Per tutte le altre news sul mondo della salute e non solo continuate a seguirci sempre su formatonews.