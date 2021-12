Damiano dei Maneskin lascia la musica? Ecco la verità

Vediamo insieme questa voce che sta circolando da qualche ora e che vedrebbe l’addio alla musica da parte di Damiano dei Maneskin.

In questo 2020 che sta volgendo al termine il gruppo dei Maneskin guidato alla perfezione da Damiano ha praticamente fatto incetta di premi.

Ma nelle ultimissime ore sembra che voglia lasciare questo mondo che lo ha reso famoso a tutti, ma cerchiamo di capire meglio cosa c’è di vero.

Iniziamo con il dire che la sua presenza scenica, insieme a tutti i componenti della band è davvero incredibile e loro incarnano alla perfezione lo spirito del rock.

Damiano lascia la musica? Ecco la verità!

La voce, quindi che voglia lasciare la musica ha lasciato tutti sotto shock, ma andando a capire bene, sembra che Damiano si posso cimentare per la prima volta in vita sua nel mondo del cinema.

Potrebbe infatti prendere in panni di Paul Newman in un film che dovrebbe essere girato e che riguarderà esclusivamente la sua vita, a pochissimi anni dalla sua scomparsa.

La notizia è stata riportata sul noto giornale Novella 2000, questo film dovrebbe essere fatto con la collaborazione delle due figlie del noto attore e che per il ruolo principale si sta pensando proprio a Damiano.

Il motivo principale per questa scelta viene dall’incredibile somiglianza che c’è tra il noto attore ed il provocatorio frontman dei Maneskin.

Ovviamente al momento non c’è nulla di confermato si parla solamente di rumors, e non abbiamo ulteriori informazioni su eventuali date di uscita del film e l’eventuale resto del cast.

Per chi non lo ricordasse Paul Newman è venuto a mancare nel 2008 ed è stato un grandissimo attore, registra e produttore cinematografico oltre che ha un bravissimo pilota automobilistico.

Nella sua carriera ha vinto ben 3 premi Oscar, 7 Golden Globe e un Emmy Award, oltre ad una stella sulla famosissima via di Hollywood, ovvero la Walf of Fame.

Insomma per il momento sono solamente voci, ma voi cosa ne pensate se per qualche tempo Damiano si può cimentare in questa nuova grande esperienza per un ruolo così importante?