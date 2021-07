Antonella Clerici ed Heater Parisi: è scontro social sui vaccini

La conduttrice Rai Antonella Clerici e la show girl Heater Parisi hanno avuto un forte scontro social parlando dell’emergenza Covid

Poche ore fa c’è stato un forte scontro social tra Antonella Clerici e Heater Parisi. Le due donne parlando della campagna vaccinazione per il Covid, se le sono dette di cotte di crude. Come tante persone anche la conduttrice e la show girl hanno modi differenti di pensare e non hanno esitato a scambiarsi le proprio idee…

E’ scontro social tra Heater Parisi e Antonella Clerici

Antonella Clerici ha invitato tutti a vaccinarsi contro il Covid-19, postando un lungo messaggio sul proprio account Instagram. Heater Parisi, invece, continua a portare avanti la sua idea no-vax e non ha esitato a dire la sua. Una presa di posizione con la quale la ballerina americana porta avanti dallo scorso anno e sembra proprio non cambiare idea.

La conduttrice Rai, ancora una volta ha voluto lanciare un appello invitando tutti alla vaccinazione: “Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a trent’anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”.

Tale messaggio possiamo dire non ha avuto un grande successo, infatti, non sono mancati nemmeno critiche ed insulti. Tra i tanti commenti, anche Heater Parisi ha detto la sua e non è stata affatto clemente.

La show girl americana contro la vaccinazione per il Covid

Dopo l’appello di Antonella Clerici, che ha invitato tutti alla vaccinazione per senso morale, è subito arrivata l replica di Heater Parisi. La ballerina, infatti, è stata molto dura e senza giri di parole ha dichiarato: “Basta ricatti morali. Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta”. Insomma, un pensiero totalmente opposto a quello della presentatrice Rai che ha ricevuto però numerosi consensi. Cosa risponderà ora la Clerici?