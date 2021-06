Giacomo accetta la proposta di lavoro offerto dalla conduttrice di Maria De Filippi dopo l’esperienza come tronista a Uomini e donne

Da poche settimane è terminata l’esperienza di Giacomo a Uomini e donne. L’ex tronista nel programma di Maria De Filippi ha trovato non solo l’amore ma anche un nuovo lavoro. A farlo sapere lui stesso in una recente intervista. Vediamo insieme cosa ha raccontato Czerny al settimanale Nuovo Tv.

.

Giacomo dice sì alla proposta lavorativa di Maria De Filippi

Maria De Filippi non è la prima volta che aiuta un giovane ragazzo. Quenn Mary riesce sempre a fare la differenza e anche questa volta ha dato una grande opportunità ad una persona. Durante l’ultima puntata di Uomini e donne, la padrona di casa ha ammesso di aver fatto una proposta di lavoro importante al tronista.

In un primo momento Giacomo non ha replicato ma adesso ha rotto il silenzio. “Ho deciso di dire si a mamma Maria e ne sarò per sempre grato”. La conduttrice ha molto apprezzato le doti del tronista come video-maker, motivo per il quale gli ha proposto di collaborare insieme. In passato, infatti, ha dato una grande opportunità anche a Teresa Cilia e ad Andrea Offredi come postino a C’è posta per te.

Il ringraziamento del giovane tronista dopo Uomini e donne

In una recente intervista al settimanale Nuovo tv, Giacomo ha voluto ringraziare Maria De Filippi. Grazie a lei ha trovato non solo l’amore, ma anche una grande opportunità di lavoro. “Maria mi ha proposto di lavorare con lei come video-maker. Mi ha offerto un’opportunità incredibile, sono senza parole, ha ammesso il giovane. Grazie a lei non ho trovato solo l’amore, ma anche il lavoro che sognavo, ha concluso”.

Stando alle ultime notizie, tra Giacomo e Martina tutto sta procedendo a gonfie vele. La coppia si è scelta poche settimane fa e al momento si stanno vedendo poco. Il motivo riguarda la lontananza, lui vive in Liguria e lei abita in Lombardia, a Bergamo. Per adesso, non se la sentono di fare progetti a lungo termine e preferiscono viversi alla giornata.