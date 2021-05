Grande Fratello Vip confermato a settembre: i primi papabili nomi

Ovviamente quello di Miriana Trevisan non è l’unico nome circolato in rete in questi giorni. Alfonso Signorini e il resto dello staff sta lavorando per avere un cast stellare. Infatti, al Grande Fratello Vip 6 potrebbero arrivare: Barbara Bouchet, Raffaella Fico, Gaia Zorzi (sorella di Tommaso), Katia Ricciarelli, Arisa, Martina Miliddi.Di sicuro, invece, non troveremo, Gabriel Garko e Pupo nei panni di opinionista. Il cantante ha deciso non vestire più il suo ruolo al reality in quanto per quest’anno ha altri impegni lavorativi. Lo stesso vale anche per Antonella Elia. I suoi comportamenti non hanno reso felice il pubblico a casa e anche ai vertici Mediaset si sarebbero lamentati per alcune sue uscite infelici. Quindi, per ora è tutto da vedere e anche in questo caso non ci resta altro che aspettare.