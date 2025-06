Mara Venier e la frecciatina velenosa a Jerry Calà: “Ti davi molto…”

Mara Venier e la frecciatina velenosa in diretta televisiva: ecco cosa ha detto la padrona di casa di Domenica In a Jerry Calà

Una delle conduttrici televisive che hanno fatto la differenza nel mondo dello spettacolo ma soprattutto quello televisivo è proprio colei che il pubblico ama particolarmente: stiamo parlando proprio di Mara Venier. Per anni, in moltissimi la definiscono La Zia della Domenica proprio per il suo programma Domenica In, al quale è molto legata. In occasione dell’ultima puntata, la donna ha lanciato una frecciatina proprio al famoso Jerry Calà durante la sua ospitata: ecco cosa ha detto.

Giovanissima, Mara Venier originaria di Venezia insegue il suo primo marito a Roma cominciando anch’ella a sostenere i provini e venendo scelta per Diario di un italiano di Sergio Capogna. Vista la sua bellezza e la sua professionalità, la donna ha cominciato a partecipare a diverse commedie all’italiana tra cui Al Bar dello sport con Lino Banfi e Jerry Calà.

Visto il suo straordinario talento, Mara Venier viene notata da Nanny Loy che le propone la conduzione de Il Cantagiro insieme all’allora sconosciuto Rosario Fiorello. Nel 1993, conduce insieme a Luca Giurato Domenica In e, l’anno successivo, vista la sua ambizione a voler fare meglio viene scelta come solista.

Da allora, Mara Venier è la padrona di casa più amata dagli italiani e, in occasione dell’ultima puntata di Domenica In ha fatto parlare di sé: ecco il motivo, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Mara Venier e la frecciatina velenosa in diretta tv

Ospite del suo famosissimo programma Domenica In, proprio lui, Jerry Calà che ha voluto raccontare parte della sua carriera ma anche degli inediti che Mara Venier conosce benissimo, visto che i due sono stati insieme per molti anni e si sono lasciati per via dei numerosi tradimenti da parte dell’uomo.

Oggi, Mara e Jerry Calà hanno un bellissimo rapporto di amicizia ma la conduttrice non perde mai la voglia di lanciare frecciatine all’uomo soprattutto per il comportamento che Jerry aveva per il film Sapore di mare.

Nel dettaglio ha voluto ironicamente ricordare: “Com’eri quando hai girato ‘Sapore di mare‘?” e l’attore: “Com’ero? Tu lo sai benissimo Mara!“.

La Venier, però, non si arrende e continua: “Io lo so benissimo com’eri, ma non lo posso dire pubblicamente perché è l’ultima puntata!”. L’attore, allora ribadisce: ““Ero allegro, sbarazzino e tanto entusiasta del mio lavoro”.

Mara, però, incalza affermando: “Eri molto generoso, no? Ti davi molto no?” e, guardando in camera, lancia una frecciatina: “Mi riferisco alle signorine che lavoravano con te e che se ci stanno guardando oggi, sanno a cosa mi riferisco“. Calà ribatte: “Sì, Mara ero così, lasciavo tante mance anche ai ristoranti”.