Chiara Ferragni e la furia contro un famosissimo giornalista: il motivo è davvero incredibile

Chiara Ferragni e la discussione contro un famosissimo giornalista: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle donne che ha lasciato tutti senza parole per la sua voglia di fare, la sua umiltà e la sua professionalità è proprio l’influencer più ambita dal mondo, Chiara Ferragni. Con i suoi 29 milioni di follower, Chiara oltre presentare articoli di moda, ha deciso di presenziare per un evento alquanto serio ma ha dovuto affrontare un dissing con un famoso giornalista: andiamo a vedere cosa è successo nel corso del nostro articolo.

Giovanissima, Chiara si avvicina al mondo della moda e, con l’allora fidanzato dell’epoca, rea un blog oggi divenuto un famoso brand di successo chiamato The Blonde Salad. La donna, man mano si è fatta conoscere e aver preso piede laddove nel mondo prima di lei non ci era arrivato nessuno, soprattutto con un’attività nuova con l’influencer marketing.

Chiara Feragni per anni si è distinta per la sua eleganza, la sua consapevolezza e autorevolezza nel saper attrarre gente verso i brand da lei sponsorizzati. Nonostante il brutto periodo affrontato, oggi Chiara Ferragni è tornata alla ribalta e lo ha fatto presenziando su un tema che merita davvero molta importanza: il tema della violenza sulle donne.

La donna, però, ha avuto una discussione con un famosissimo giornalista: andiamo a vedere di chi si tratta.

Chiara Ferragni e la furia contro un giornalista: ecco il motivo

La bella Chiara ha presenziato ad un evento molto importante con il Codocacons contro la violenza sulle donne e sull’omotransfobia. All’evento però, si è presentato un famoso giornalista e inviato di Pomeriggio Cinque, Michel Dessì, la quale ha fatto domande che niente c’entravano con tale progetto.

Proprio per questo, la donna è andata su tutte le furie affermando di non voler rispondere a domande che non c’entravano niente con il progetto: “Sono qui per parlare di violenza sulle donne, quindi non risponderò a domande sul privato..Io comunico tramite i miei social e le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le dirò io…”.

Inoltre, l’inviato di Pomeriggio Cinque ha inseguito per tutto l’evento la Ferragni per avere qualche informazioni sul suo privato e la donna è letteralmente sbottata: “Seguirmi in venti persone quando stiamo parlando di un argomento così delicato come la violenza sulle donne non è professionale… Io non insegno ai giornalisti come devono fare il loro mestiere, ma le cose a cui potevo rispondere ho risposto…”.

Il giornalista, inoltre, ha accusato i bodyguard della Ferragni di averlo spintonato e la donna non ci sta affatto e risponde per le rime: “I miei bodyguard non mettono le mani addosso a nessuno…”