Viaggio in Grecia, non è Atene, organizza il tuo prossimo itinerario nella ‘Farfalla dell’Egeo’, è stupenda!

Va bene organizzare un viaggio in Grecia, ma scegli la Farfalla dell’Egeo: poco turistica, accessibile e magica al tramonto!

La Grecia è un Paese stupendo, ma saranno in molti a sceglierla come meta del prossimo viaggio. Se ti piace l’atmosfera, ma non desideri essere disturbato da tanti turisti (la maggior parte italiani), allora scegli questa località! Buon cibo, sole che scalda la pelle, e un mare che fa passare tutto lo stress che vivi in ufficio! La Farfalla dell’Egeo è pazzesca, ecco perché.

L’isola di chiama Astipalea e fa parte dell’Arcipelago del Dodecaneso. Rispetto ad altre più note, è stupenda proprio per la sua attitudine più “selvaggia”, ma soprattutto per la sua forma a farfalla. Non solo una struttura particolare, ma ha anche un castello da visitare, spiagge, borghi pittoreschi, siti, e tanto altro.

Situata nella parte più Occidentale, ha l’influenza culturale delle Cicladi. Capoluogo omonimo, chiamato anche la Chora, è un sito particolarissimo perché costruito ad Anfiteatro su una collina. Costituito da mulini a vento e case bianche, è uno spettacolo unico. Come se non bastasse, non si parla solo di mare e buon cibo, ma ci sono tantissimi festival con musica, cibo e vino.

Per cosa è speciale?

Organizzare un viaggio in Grecia, i migliori consigli

Presentata l’isola, adesso bisogna capire quali sono le cose principali da sapere per organizzare un itinerario impeccabile. Dai mezzi di spostamento all’accessibilità dei servizi, guida pratica.

Il Festival culturale è il più importante, ma ci sono tanti altri “panagiria” cioè sagre tradizionali. Tra i Paesini, oltre Chora, c’è Pera Gialos, il vecchio porto, Livadi, Vathi e Analipsi. Questi sono tutti borghetti dal fascino intramontabile.

Di base è una destinazione romantica e tranquilla, ma non mancano occasioni per le avventure. Infatti, nella parte Orientale ci son un gruppo di 12 isolotti disabitati, Kounoupi, Ofidoussa e Koutsomytis, facenti parte della rete Natura 2000, che meritano di essere esplorati.

Non per questo si tratta di un luogo “dimenticato”. Ci sono tutti i servizi, dal bancomat, ai mezzi di trasporto, che ad alloggi per ogni budget. Nessun problema se non si è ricchi, ci sono anche campeggi, hotel e b&b a prezzi stracciati. L’isola non è poi grandissima, la si può visitare in moto o in auto, si possono noleggiare facilmente nel luogo.

Ma se ci si vuole immergere nello stile di vita, gli autobus KTEL che collegano il porto di Chora e gli altri borghetti, sono stra-efficienti. Senza dimenticare l’aeroporto di Analipsi a 12 km dal capoluogo. Collegata con traghetti per Atene dal porto del Pireo tutto l’anno, il viaggio dura 8-11 ore in base alle fermate, e i biglietti costano 38 euro.

C’è anche la possibilità di vedere altre isole, a soli 18 euro e in 4 ore e 45 minuti, si arriva a Naxos, un altro gioiellino. Su Ferryhopper si possono prenotare i biglietti per gli itinerari scelti.

Cosa visitare in questo luogo meraviglioso: tappe e curiosità

Considerato come muoversi e qual è il tipo di viaggio che si può compiere, ecco qualche consiglio per tappe, cibo e trucchetti pratici per non trovarsi impreparati.

Ci si arriva con un Traghetto da Atene, ma la si può raggiungere anche dalle Cicladi o altre isole del Dodecaneso. Come già accennato, c’è anche l’aeroporto a disposizione.

I fondali marini, i sentieri escursionistici e le varie attrazioni culturali, sono stupendi. Senza dimenticare la bellezza dei locali sotto le stelle. Soprattutto ci sono le spiagge ad essere un fiore all’occhiello. Con coste rocciose, baia appartate, con vista, o spiagge bianche? Ci sono tutte! Occhio però, non tutte hanno i servizi, proprio perché poste in mezzo alla natura sconfinata. Ecco le più belle:

Plakes è una spiaggia con ciottoli e scogli, i fondali sono stupendi. Tzanakia è tra le più magiche, acque profonde e cristalline, popolare fra i nudisti. Mple Limanaki è più piccina, e data la sua bellezza, evitare di visitarla nelle ore di punta. Megalo Steno è perfetta per famiglie e bambini, c’è un ristorante e si raggiunge con il bus, inoltre le acque sono poco profonde.

Se si è amanti di ghiaia e sabbia, Vatses è l’ideale, mentre Pera Gialos è la più famosa ed attrezzata. Infine, Panormos è la bellezza selvaggia in piena regola. Accessibile solo con una strada sterrata impegnativa, ma ne vale la pena.

Oltre le spiagge ci sono siti imperdibili: il castello di Astipalea, i mulini a vento, il Museo archeologico, la chiesa di Panagia Portaitissa, le terme di Maltezana, le grotte, e il cimitero antico per bambini.

La vita notturna è vivace, ma non sfrenata. Le taverne offrono vino e ouzo da bere in compagnia, ma ci sono anche lounge var con vista stupendi. Da mangiare le torte dolci o salate al formaggio, le pougkia, l’agnello ripieno, il lampriano, e i makarounes, la pasta locale. Senza dimenticare i kitrinokouloura, dei biscotti allo zafferano, e le kserotigana, delle frittelle al miele