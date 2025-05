Novo Nordisk ribadisce il suo impegno nella Ricerca Clinica in occasione del 20 maggio, Giornata internazionale degli studi clinici.

Come ogni anno, anche in questo 20 maggio 2025 si celebra la Giornata internazionale degli studi clinici, un’iniziativa volta ad aiutare i Cittadini a comprendere meglio sia cosa si intende parlando di Ricerca Clinica, sia di sensibilizzarli al rispetto di una ricerca di qualità, rispettosa delle norme e che metta al centro i Pazienti, portando dei risultati proficui.

E’ di certo anche questo l’obiettivo di Novo Nordisk, multinazionale danese che opera nel settore farmaceutico e che, in concomitanza con questa giornata internazionale, ha ribadito il suo impegno nel migliorare la vita delle persone che soffrono di malattie croniche come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, o anche che sono affetti da malattie rare (emofilia e anemia falciforme e Alzheimer e malattie epatiche).

Un’ attività importante, ancora più centrale nei piani dell’azienda e di cui, come riportato da LaPresse, ha recentemente parlato anche Amale Chalfoun, Clinical, Medical and Regulatory Director di Novo Nordisk Italia.

L’impegno di Novo Nordisk per la Ricerca Clinica e la salute dei pazienti

In Italia è presente uno dei 25 centri di sviluppo clinico, dislocati in tutto il mondo, attivati da Novo Nordisk: una rete che permette di sostenere i pazienti e farli partecipare a diverse iniziative, in cui vengono coinvolti anche i caregiver, i medici e le istituzioni. L’obiettivo è quello di rendere efficienti i trial clinici, evidenziando la loro importanza per sensibilizzare le persone.

L’impegno assoluto dell’azienda viene riconfermato in occasione della Giornata mondiale degli studi clinici 2025, come ribadito in maniera ferma e decisa da Amale Chalfoun, Clinical, Medical and Regulatory Director di Novo Nordisk Italia. Il focus è principalmente su obesità e diabete, sebbene l’azienda sia oggi sempre più impegnata, come sottolineato, anche nelle malattie rare e croniche non trasmissibili, mentre ci si espande in nuove aree terapeutiche.

In tutto questo l’Italia, come spiega Amale Chalfoun, è “un Paese considerato strategico nella visione di Novo Nordisk, dovrà e potrà contribuire ancora di più, aumentando il numero di studi clinici e di pazienti arruolati”. Sempre come riporta LaPresse, l’obiettivo dell’azienda è di rendere l’Italia un polo ancora più attrattivo e competitivo nell’ambito della ricerca clinica.

Un impegno assoluto, testimoniato anche dai numeri: dall’apertura nel 2024 del Centro di sviluppo clinico in Italia, in circa 300 centri attivi, si registrano più di 1200 pazienti. Questo ha avuto un impatto anche in termini di occupazione, considerato l’aumento del 100% di un team specializzato di Novo Nordisk Italia, dedicato interamente alla ricerca clinica.