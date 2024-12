Monza Rally Show, la festa che celebra Pirelli come fornitore Wrc

Si è svolto anche per quest’anno il Monza Rally Show, festa che ha celebrato l’ennesimo anno di Pirelli come fornitore Wc.

Grande festa al circuito di Monza, questa volta però con protagonista il rally. Lo scorso weekend, nello specifico dal 6 all’8 dicembre, si è infatti svolto il Monza Rally Show, un evento nel tempio della velocità davvero imperdibile per tutti gli appassionati di motori.

Promosso da Pirelli in collaborazione con Wrc Promoter, Fia e l’Autodromo Internazionale di Monza, l’evento ha celebrato il quarto anno di Pirelli come fornitore unico del Wrc, coinvolgendo (come riportato da LaPresse) piloti, team e vetture del campionato mondiale.

Un evento a cui ha preso parte anche il presidente dell’Aci, l’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, e che ha permesso agli spettatori di ammirare grandissimi piloti del rally, come ad esempio Thierry Neuville (neo-campione del mondo), Sami Pajari (campione Wrc2) e l’otto volte iridato Sebastien Ogier.

Monza Rally Show, la festa Pirelli nel tempio della velocità

L’evento fa chiudere in bellezza a Pirelli l’ennesimo anno da fornitore unico del mondiale rally, un traguardo che ha anche enfatizzato il presidente dell’Aci Sticchi Damiani a LaPresse. “Sono rimasto impressionato dal numero di persone che sono presenti. Ci sono tanti giovani per una esperienza da fare in un luogo dove normalmente le macchine corrono in un circuito“ ha infatti sottolineato Sticchi Damiani.

Grazie al rally, l’autodromo di Monza prende vita tutto l’anno e viene sfruttato per quelle che sono le sue molteplici potenzialità, “cercate e valorizzate” in questi anni dall’Aci, anche “per farlo funzionare per più tempo possibile” come mette in evidenza Sticchi Damiani. Il presidente Aci, a LaPresse, ha poi parlato dell’importanza di non perdere il Gp di Formula 1, a cui consegue un rinnovo in termini di ammodernare la struttura in tema di servizi e hospitality.

“Abbiamo preso l’impegno di fare tutto questo entro il Gran Premio del 2026, il primo Gp del nuovo contratto, ma contiamo di consegnare una buona parte di tutto questo già a fine agosto del 2025, prima del Gran Premio (in programma il 7 settembre 2025, ndr)” è la promessa di Sticchi Damiani, che poi rivela come il bando sarà per un unico soggetto, che si occuperà dei vari interventi da effettuare.