La Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva si chiude allo Yacht Club de Monaco: il resoconto

Grande spettacolo allo Yacht Club de Monaco con la seconda edizione della seconda Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva: un evento ancora una volta sensazionale.

Negli ultimi giorni lo Yacht Club de Monaco ha ancora una volta ospitato un grandissimo evento per il mondo della nautica da diporto, offrendo tanto spettacolo con una competizione dove lo sport si è unito su tutti i fronti all’impegno sociale.

Dal 29 novembre al 1° dicembre si è svolta la seconda edizione della Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaev, che ha pienamente centrato l’obiettivo di promuovere una nautica sempre più accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità. Una sfida adrenalinica, svolta dai partecipanti sotto la bandiera dell’inclusività.

Come riportato da LaPresse, sono stati ben 60 i partecipanti coinvolti, provenienti da ben sei paesi diversi (oltre a Monaco, anche da Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e dall’Italia); il resoconto dettagliato di una regata inclusiva in cui spirito di competizione e soprattutto di condivisione e solidarietà hanno dominato.

Si conclude la seconda edizione della Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaev

Come riportato da LaPresse, i team sono stati divisi in due gruppi, disputando quattro gare. Alla fine a spuntarla è stata la coppia francese formata da Gaspard Laguibaut e Anne Marteau, che si è aggiudicata la vittoria bissando il successo ottenuto nella scorsa edizione. Gioia anche per il duo italiano composto da Alessandra Cappellu e Maria Cristina Atzori, che si è posizionato al secondo posto precedendo i britannici Lynne e Stuart Swan.

I risultati sportivi sono stati senza dubbio importanti, anche se l’attenzione era maggiormente focalizzata sull’importanza dell’inclusione e l’importanza che può avere la vela per unire le persone e far superare le differenze. Parallelamente a quest’iniziativa sportiva, il governo di Monaco ha mobilitando persone, partner e associazioni per parlare di azioni concrete in merito al tema del supporto alla disabilità, come parte dell’Handipact Day inaugurale del Principato.

Un tema a cui, anche grazie alla seconda edizione della Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaev, è stata data ancora più importanza. Intanto, allo Yacht Club de Monaco i riflettori passano sull’Atto II della Monaco Sportsboat Winter Series (allo YCM dal 5 all’8 dicembre) con grande protagonista una flotta di J/70. Ancora una volta, Monaco si conferma luogo centrale per il mondo della nautica.