Un Posto al Sole prosegue anche ad agosto: un colpo di scena è dietro l’angolo

Proseguono fino a fine agosto le avvincenti storie della celebre soap opera napoletana: ecco le prossime anticipazioni.

Ancora una volta Un Posto al Sole si rende protagonista di puntate entusiasmanti e ricche di sorprese. Del resto è sempre stato così, sin dal 1996, quando la serie ha debuttato sul piccolo schermo catturando subito l’attenzione e il cuore di milioni di telespettatori, che ancora oggi seguono rigorosamente ogni episodio.

Questi ultimi dunque sapranno bene che si è da poco conclusa l’ultima stagione, e come ben saprete, non senza colpi di scena. Mediaset però non ha voluto lasciare il pubblico a bocca asciutta aspettando i nuovi episodi che verranno trasmessi a partire da lunedì 26 agosto. Perciò ha pensato bene di farvi riassaporare la seconda stagione di Un Posto al Sole.

Anticipazioni di Un Posto al Sole

Mancano ancora diversi giorni all’inizio della ventinovesima stagione di Un Posto al Sole, che debutterà come sempre su Rai 3. Per il momento però stanno proseguendo gli episodi relativi alla seconda stagione, che permettono ai telespettatori di rivivere alcune delle più belle e memorabili emozioni della soap opera napoletana. Per questo motivo qui di seguito potrete scoprire quali sono le vicende che caratterizzeranno gli episodi che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto.

Raffaele, si è congedato dal lavoro per trascorrere qualche giorno di vacanza lontano dalla routine quotidiana. Per questa ragione viene sostituito temporaneamente in portineria da Rosa, che continua a ponderare sugli avvenimenti appena accaduti. Con lei c’è anche Marika, Manuel, Rossella e Pino. Ed è proprio quest’ultimo che inizia a corteggiare la donna, la quale ne approfitta per fargli alcune confidenze importanti. In particolare la conversazione si concentra sulla sua storia, ormai terminata, con Damiano.

Nel frattempo Valeria torna in città, e quest fa scattare nuovamente la scintilla amorosa tra lei e Niko. Questo però non fa altro che incupire la giovane Manuela, che continua a pensare alla fine della relazione con lo stesso Niko. Invece Manuel, dopo aver colpito Rossella con una pallonata, è deciso a scusarsi e la invita ad uscire insieme per un gelato.

E con ciò si presenta l’occasione ideale per parlare della situazione sentimentale che c’è al momento tra la donna e Nunzio. Per Rosa invece è arrivato il momento di tornare a casa perché le vacanze di Raffaele sanno finendo e quindi tra poco l’uomo prenderà nuovamente il suo posto di portinaio.