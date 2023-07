Wilma Goich fa una rivelazione clamorosa: “Mi manda dei segnali” | Ecco di chi si tratta

Wilma Goich fa una rivelazione inaspettata che riguarda sua figlia: ecco cosa ha detto, i dettagli della vicenda

Una delle concorrenti del Grande Fratello Vip dell’edizione 2022 è stata lei, la grandissima Wilma Goich. Per molti il suo volto è associato al famoso rapporto sentimentale avuto in passato con Edoardo Vianello; dopo un periodo fatto di luci, palcoscenico e momenti bui, la donna si è rimessa in gioco partecipando al reality di Alfonso Signorini. Intervistata, oggi, ha voluto fare una confessione davvero inaspettata: ecco di cosa si tratta.

La passione per la musica è maturata con il passare del tempo. Il ruolo chiave per Wilma è stato il famoso duo insieme a quello che era il suo compagno, I Vianella, attivo negli anni ’70 fondato insieme a Edoardo Vianello con il quale per anni è stata legata. Inoltre, il volto di Wilma viene associato anche al famoso brano Le colline sono in fiore, successo portato a Sanremo che la resero conosciuta in tutto il mondo.

Quando si parla di Wilma, come già anticipata, si associa il suo volto alla famosa storia d’amore con Edoardo Vianello. I due sono convolati a nozze nel 1967, ma si sono detti addio dopo qualche anno, precisamente nel 1981.

Il motivo della rottura? Pare che l’uomo si fosse fidanzato con un’altra donna: “Come era l’altra? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina. Lei però era gelosa che io e Edoardo cantavamo insieme e alla fine è riuscita a separarci. Ho sofferto molto, immaginavo che il matrimonio era eterno. Ad un certo punto però è finita e ci siamo separati. È stato un periodo difficile, ci ho messo un po’ a ritrovare me stessa“.

Il dolore e la confessione clamorosa di Wilma Goich

Recentemente, Wilma è tornata a parlare nella rubrica del noto settimanale Dipiùtv, “Io e Dio” , della perdita della figlia Susanna e del rapporto che con il tempo ha costruito con la fede e con Dio. Nell’intervista si è lasciata andare a delle confessioni molto importanti che hanno fatto rabbrividire particolarmente il pubblico.

Quando è morta la primogenita Susanna, avuta dal matrimonio con Edoardo Vianello, il rapporto di Wilma con la fede è cambiato.

Lasciando tutti senza parole, Wilma ha affermato: “Susanna mi manda dei segnali, mi aiuta, mi incoraggia e mi protegge: la sento sempre presente. Ne sono certa, finché sarò su questa terra, il mio angelo non mi abbandonerà mai”.

Circa il dolore della perdita non ha mai dato la colpa a Dio confessando: “Dio non ci toglie le persone care per farci un dispetto. Non mi sono arrabbiata con Dio, perché la fede, in fondo, ci aiuta a superare i momenti più difficili della vita. E’ ovvio che un dolore così grande non passa mai”.