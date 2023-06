Se ti ha lasciato devi cominciare ad amarti: Ecco i segreti per superare un amore non corrisposto

Sei stato/a lasciato/a e non sai come fare a riprendere in mano la tua vita e cominciare ad amarti? Segui questi piccoli consigli

Un detto diceva: “Amati tu che gli altri hanno da fare” ed è proprio così. Questo aforisma racchiude tutto quello che dobbiamo raccontarci nel corso di questo meraviglioso articolo. Può capitare che nel corso degli anni possiamo vivere una relazione bellissima che finisce nel peggiore dei modi togliendoci tutto quello di cui abbiamo sempre avuto bisogno. E’ sempre facile affermare che dobbiamo amarci ma come riuscirci?

Quando due persone si lasciano, spesso accade che almeno una delle due soffre particolarmente e non c’è niente al mondo che potrebbe riuscire a rassicurarla. Gli amici possono mostrare vicinanza o semplicemente aiutare con le solite frasi, che possiamo definire di circostanza, come “Passerà”, “Puoi farcela”, “Non ti merita”.

Nonostante questo potrebbe essere vero, la persona all’interno di una situazione dolorosa potrebbe non riuscire a credere alle parole di un familiare o un amico sentendosi automaticamente solo, deluso e triste. Gli amici, per l’appunto, possono esserti vicino ma non possono fare miracoli.

Ci vuole tempo per metabolizzare questa scelta ma quando una persona non è innamorata di te, ne dobbiamo prendere atto riuscendo con il tempo a riprendere in mano la vita. ma come fare a superare un amore che è terminato, magari nel peggiore dei modi?

Ecco le regole per superare un amore non corrisposto

L’amore non corrisposto rappresenta anche un esperienza di vita che ti aiuta a formarti e a farti crescere. Ora vi sveleremo dei piccoli trucchetti per superare un dolore così forte come l’amore non corrisposto. Sei pronto per scoprirlo? Questo ti cambierà completamente la vita.