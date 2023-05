William e Kate ai ferri corti con Camilla: il loro gesto durante l’incoronazione non è passato inosservato

Aria tesa a Buckingham Palace e la colpa sarebbe di Camilla: la nuova regina ha mandato su tutte le furie Kate e William e non sono i soli.

Sembrava che lo scorso 6 maggio tutto fosse andato per il meglio durante l’incoronazione di Carlo e Camilla. In realtà, però, tra un rituale e un altro, i più attenti esperti reali hanno notato il gesto tanto di stizza quanto di sfida di Kate e William nei confronti proprio della regina consorte. Insomma, pare proprio che Harry non sia l’unico ad avere problemi con lei.

Ma come è possibile che il principe e soprattutto la principessa di Galles, sempre calma, pacata e ligia al dovere, non abbiano rispettato il protocollo in un giorno così importante e sotto gli occhi del mondo intero? Evidentemente, era così insostenibile l’affronto ricevuto che la coppia reale non ha esitato a rimettere a suo posto Camilla.

L’esperto reale Tom Bower, infatti, non ha dubbi sullo sgarbo di Kate. “Si è rifiutata di fare la riverenza alla regina Camilla mentre lasciava Westminster Abbey“, ha spiegato durante il programma di GbNews “Dan Wootton Tonight”. Era plateale, infatti, che ce l’avesse proprio con Camilla. Ma cosa è successo tra le due?

Il retroscena su Kate e Camilla che preoccupa William: ecco cosa è successo

Come riportato da ‘Vanity Fair’, Bower ha spiegato come la principessa fosse arrabbiata e per un motivo più che valido. A differenza di Camilla che ha invitato alla cerimonia all’Abbazia di Westminster figli, nipoti e anche l’ex marito, tanto da avere la famiglia al completo – ben venti Parker Bowles – per Kate ci sono state delle pesanti limitazioni.

“Ha potuto invitare solo quattro membri della sua famiglia“, ha sottolineato l’esperto reale. “Tanto che ai fratelli Pippa e James è stato chiesto di presentarsi senza i rispettivi partner“. Una disparità di trattamento questa che non è piaciuta nemmeno al futuro erede al trono del Regno Unito. E tutto l’astio dei principi è stato registrato.

“Guardando il filmato dell’incoronazione si nota che quando il re e la regina lasciano i troni e si dirigono verso l’uscita dell’Abbazia di Westminster i principi del Galles si inchinano al sovrano“, ha continuato Bower. “Ma non muovono un muscolo quando passa Camilla“.

E non finisce qui. Il giorno dopo, infatti, durante il concerto al castello di Windsor William nel suo discorso di apertura non ha mai fatto alcun cenno a Camilla, limitandosi a parlare del padre, della nonna Elisabetta e soprattutto di Diana. Eppure, la coppia reale non sarebbe la sola ad avercela con la regina consorte.

Chi in tutti questi anni, infatti, ha aiutato Camilla a ripristinare la sua immagine, corrotta quasi inevitabilmente con la morte di Lady D, non è stato invitato durante l’incoronazione con loro grande disappunto. Insomma, non proprio il massimo per la regina consorte.