Vacanze 2023: le mete più ambite sono loro

Il Portogallo è una delle mete più amate dai turisti per la meravigliosa combinazione di paesaggi suggestivi e vini eccellenti, immancabile in questo caso una sosta a Lisbona, Porto e a Valle del Douro, nel nord del Portogallo, vale la pena visitarla. Non possono mancare anche le Canarie e le isole Baleari in Spagna. Maiorca (l’isola più famosa delle Baleari) che è perfetta sia peri viaggiatori di lusso, sia per chi ama i viaggi on the road, qui ci sono delle spiagge incontaminate, le attrazioni culturali e la vita notturna.

Tra le mete non poteva di certo mancare l’Italia con la sua magnifica Costiera Amalfitana da visitare durante il mese di maggio, periodo in cui l’affluenza turistica è molto più bassa. Famosa in tutto il mondo offre dei paesaggi davvero mozzafiato e delle meravigliose spiagge dall’acqua cristallina.