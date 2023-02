Assegno unico cambia l’importo. Cosa fare

Una bella novità riguarda l’assegno unico e universale sui figli a carico. La sorpresa per molte famiglie a marzo.

Queste novità in materia di assegno unico, riguardano il fatto che dal mese di marzo i calcoli sull’assegno unico universale sui figli a carico subiranno una vera e propria variazione. Ma attenzione non dobbiamo dimenticare che già in questi due mesi dell’anno 2023, vi sono state comunque delle lievi variazioni in merito all’assegno unico.

Nei mesi di gennaio e febbraio abbiamo visto che ci sono stati i beneficiari dell’assegno unico e universale sui figli a carico under 21, i quali hanno preso di più rispetto alle somme erogate nei mesi precedenti. Nel mese di marzo ci sarà invece chi prenderà ancora di più e chi anche prenderà di meno. Cosa accadrà nel dettaglio, cerchiamo di comprenderlo.

L’assegno unico a marzo cambia

Cosa accadrà quindi con il mese di marzo alle porte? Per il mese di marzo ci saranno delle variazioni in merito. Le cifre saranno diverse rispetto a quelle dell’anno 2022 ma anche rispetto a quelle dei primi due mesi dell’anno 2023, quindi parliamo di gennaio e febbraio. Data importante è quella che riguarda i versamenti dell’INPS, i quali inizieranno già a partire dal giorno 16 marzo. Le famiglie che già a gennaio hanno presentato la nuova DSU ed hanno ottenuto l’ISEE, a febbraio hanno ricevuto l’importo di assegno unico.

Quindi vi è da precisare un dato molto importante ossia che vi sono ancora pochi giorni per presentare la DSU per tutti colo che risultano essere i beneficiari dell’assegno unico universale sui figli a carico al di sotto dei 21 anni di età.

Domanda molto importante è “cosa serve per l’assegno unico”? Attenzione a cosa presentare, dato che serve il nuovo ISEE per consentire all’INPS di calcolare nuovamente l’assegno unico e quindi fare in modo di stabilire quelli che risultano essere che partiranno proprio intorno al giorno 16 del mese.

Perché è importate segnare la data

Un dato importante da segnalare è che l’importo dell’assegno unico universale sui figli a carico scenderà alla soglia minima. Vi è da precisare che fino all’anno 2022 l’importo è stato pari alla cifra di 50 euro al mese.

Cosa accade per chi disattende questo adempimento? Vi è da precisare che nel mese di marzo il soggetto percepirà l’importo più basso previsto, per chi ha un ISEE che risulta essere troppo alto o per chi non ha un ISEE che risulta essere in corso di validità. Al rinnovo dell’ISEE questi soggetti beneficiari hanno diritto a prendere quelli che risultano essere gli arretrati delle somme in meno, che risultano essere percepite durante i mesi in cui l’adempimento non risultava completato.

Cosa accade quindi nello specifico è che solo chi ritarderà troppo e quindi attenderà molto più tempo e presenterà la nuova DSU dopo il mese di giugno, allora perderà purtroppo il diritto agli arretrati che spettano.

I nuovi importi e quindi quelli che risultano essere esatti, verranno poi successivamente versati solo per i mesi che risultano essere successivi alla presentazione della DSU.