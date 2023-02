Vuoi dormire bene? Basta una foglia

Dormire è un qualcosa che è molto importante per la nostra salute. Si trascorre un terzo della nostra vita a dormire.

Se è vero che il sonno è fondamentale per la nostra salute, è molto importante che il nostro riposo sia di qualità. Ossia non basta solo quanto dormiamo, ma anche e soprattutto come dormiamo. È fondamentale che per essere in salute, fisica e mentale, bisogna dormire e questo è importante affinché possa rigenerarci per potere affrontare tutto quello che le giornate ci riservano con i mille imprevisti che si possono presentare anche a nostra insaputa. Purtroppo l’insonnia è sempre dietro l’angolo, quanti si svegliano spesso durante la notte oppure accade che riposano male. Questo ovviamente compromette il resto della giornata con la comparsa di tanta stanchezza e anche irritabilità.

Sono sintomi che non ci rendono la vita facile e dobbiamo assolutamente evitarli. Molti tentano di assumere dei farmaci da banco che fanno in modo di farci riposare, rivolgendosi al proprio medico o farmacista. Si ricorre anche a dei rimedi naturali che ovviamente sono meno aggressivi rispetto a delle medicine e forse sono anche preferibili. Ma non tutti sanno che esiste un metodo davvero antichissimo che consiste nel mettere una foglia della pianta di alloro sotto al cuscino prima di andare a letto. Avete capito bene, proprio una foglia di alloro sotto al cuscino, ma cerchiamo di spiegare meglio in cosa consiste questa pratica antichissima ma molto efficace, fin dai tempi remoti.

Una semplice pianta, tanti benefici

Cerchiamo di analizzare meglio i benefici di questa pianta dell’alloro che esercita sul sonno e non solo. Questa pianta ha delle proprietà sia digestive che antibatteriche, ma non solo l’alloro ha proprietà rilassanti e calmanti. Altri benefici permettono di abbassare la pressione sanguigna, sciogliere le tensioni e abbassare i livelli di nervosismo e stress, ecco il motivo per cui questa pianta ci permette di dormire meglio.L’alloro funge anche da antidolorifico soprattutto per le donne alleviando la sindrome premestruale, con il vantaggio di avere un riposo sereno anche per donne che sono in età fertile.

Ma cerchiamo di capire un altro motivo per cui dormire con una foglia di alloro sotto il cuscino è molto vantaggioso. Sembra che questa pianta abbia dei poteri magici addirittura l’alloro avrebbe un’influenza importante sui nostri sogni. Quando siamo agitati, preoccupati e cerchiamo di dormire con una foglia di questa pianta sotto il cuscino allora il risultato sarà davvero strepitoso, ossia ci permetterà di “sognare” proprio una soluzione al nostro problema. Nel momento in cui ci svegliamo, questa soluzione sognata, potrebbe essere messa in pratica. Ecco il motivo per cui vengono tenuti lontani incubi e mostri dal nostro riposo ma anche dalla nostra camera da letto. Secondo le antiche tradizioni questa pianta di allora ha davvero dei poteri magici, ma anche delle proprietà rilassanti e antinfiammatorie che la scienza e la medicina hanno vivamente confermato. Quindi a questo punto potremmo davvero creder che mettere una foglia di alloro sotto al cuscino è il trucco perfetto per dormire.