Antonella Clerici tristissima per l’accaduto | Le sue parole

Durante l’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha voluto riservare delle dolci parole al calciatore scomparso. Le dichiarazioni della conduttrice hanno commosso i fan.

Antonella Clerici torna in diretta con una nuovissima puntata di E’ sempre mezzogiorno, il morale della conduttrice non è dei migliori.

Come accade di consueto, prima di procedere con la preparazione delle ricette e la condivisione di trucchetti gastronomici, Antonella Clerici esordisce con una riflessione circa le notizie della settimana. Tempo fa ad esempio, la conduttrice aveva parlato della guerra in Ucraina e della forza dei suoi cittadini nel combattere contro l’invasore. E’ come se quest’ultima desiderasse infondere buon umore e spensieratezza, al contempo però rimanendo con i piedi per terra, nella consapevolezza che moltissime persone in tutto il mondo soffrono inesorabilmente.

Una volta ultimata la sua riflessione, Antonella Clerici abbandona la nostalgia e si lascia andare alla serenità. E’ sempre mezzogiorno rappresenta ormai un appuntamento fisso per moltissimi italiani, il programma infatti ha conquistato i telespettatori grazie all’atmosfera semplice e famigliare che spesso si distanzia dagli studi televisivi in generale. La riflessione iniziale di Antonella Clerici, nel corso dell’ultima puntata in onda, è stata interamente dedicata al calciatore scomparso.

E’ sempre mezzogiorno torna in diretta

Prima di procedere con la puntata, Antonella Clerici ha voluto chiarire la logistica riguardo la messa in onda delle puntate. I telespettatori infatti avevano avvertito il fatto che gli ultimi episodi fossero fondamentalmente registrati. Si tratta semplicemente di una scelta della produzione, da contestualizzare alle feste natalizie. Ora, la redazione e la troupe – conduttrice inclusa – torneranno al lavoro per offrire al pubblico un prodotto in diretta. “Torniamo in diretta come sempre, dopo le consuete festività natalizie” – ha chiarito Antonella Clerici – “Noi siamo quasi sempre in diretta, a parte quanto ci sono le festività”. E’ sempre mezzogiorno conquista ancora ottime percentuali di share.

Antonella Clerici, il ricordo di Gianluca Vialli

La scomparsa prematura di Gianluca Vialli ha lasciato un vuoto nel cuore di moltissimi fan e personaggi dello spettacolo. Il calciatore da tempo combatteva contro il tumore al pancreas, avvolto dall’amore della famiglia e dalla presenza costante dei medici. Iconico l’abbraccio tra Vialli e Mancini durante gli Europei, un’immagine che rimarrà per sempre impressa nella storia del panorama calcistico nazionale. A questo proposito, Antonella Clerici ha voluto riservare delle dolci parole al calciatore scomparso.

“E’ stata una grande perdita di lui come calciatore, ma soprattutto come uomo” – ha esordito la conduttrice durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno – “L’abbraccio ovviamente va a tutta la famiglia, al papà, alla mamma e a tutta la sua bella famiglia”. Tale ricordo infatti riguarda la Clerici da vicino: quando la conduttrice intraprese la carriera di giornalista sportiva, Vialli era al massimo del suo successo: “Rappresenta un po’ la mia giovinezza, quando io negli anni Novanta facevo la giornalista sportiva” – ed ha poi concluso – “Siamo più o meno coetanei”. Insomma, la stessa Antonella Clerici è rimasta profondamente toccata dal accaduto.