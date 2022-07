Rosa Perrotta, bomba sexy al mare: tutto in primo piano, l’ex-tronista di Uomini e Donne è veramente uno spettacolo.

Tra i tanti volti resi noti da Uomini e Donne c’è anche Rosa Perrotta, che dopo aver partecipato ad una selezione per le Veline si è messa in gioco al dating show di Canale 5, come tronista, nel 2017.

Col suo fascino e la sua bellezza ha conquistato subito tutti e oggi, da affermata influencer, fa altrettanto; in vacanza al mare è veramente una bomba sexy, il suo corpo scolpito in primo piano.

Rosa Perrotta, bomba sexy al mare: tutto in primo piano, l’ex-tronista incanta

33enne campana, la Perrotta dopo Uomini e Donne ha avuto modo di mettersi in mostra anche a L’Isola dei Famosi, reality show a cui ha partecipato nel 2018; quanto alla vita privata, è ormai impegnata da tempo con la sua scelta al dating show, Pietro Tartaglione, con cui ha formato una famiglia.

Diventata ancora più bella dopo essere diventata mamma, la Perrotta è attivissima sui social, tanto che pubblica spesso scatti che mettono in evidenza non soltanto tutta la sua bellezza mediterranea, ma anche le sue curve generose e il corpo scolpito.

In un recente post, si è fatta immortalare a Ostuni, in Puglia, con un lungo vestitino scollato nero che non soltanto enfatizza la sua silhouette, ma mette in risalto e fatica a contenere il prosperoso décollété. Tra eleganza e sensualità, l’influencer è davvero un sogno.

“Grazie corpo. Sei cambiato, il seno è più generoso,morbido e attraversato da linee, le curve più sinuose, le cosce costellate di piccoli capillari. Eppure ti ringrazio, ti ringrazio infinitamente per aver collaborato, senza arrenderti, senza tirarti indietro, senza voltarmi le spalle in questa nobile missione che è dare la vita. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio.🤍” scrive la Perrotta nella didascalia del post, lanciando un messaggio di body positive adatto a tutte le mamme.

Le foto sono state riempite di like, così come di commenti; tra amici, colleghi e fan, tutti non fanno altro che sottolineare l’infinito fascino della Perrotta, da lasciare davvero a bocca aperta.