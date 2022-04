Spesa: i supermercati dove si risparmia veramente

E’ stata stimata una lista dei tre supermercati più a buon mercato in Italia: il rapporto qualità/prezzo è ottimo secondo i clienti.

I supermercati sono forse l’invenzione più importante degli inizi del 1900, un luogo che qualche decennio fa sembrava punto di ritrovo esclusivo per domestiche, casalinghe e bambini. Nel corso del tempo, con l’emancipazione femminile e il raggiungimento progressivo della parità nel nucleo familiare, il supermercato è diventato una meta fissa per tutti. Diventa quasi divertente recarsi nei punti vendita per cercare l’offerta migliore, utile anche per risparmiare sui generi alimentari, rispettandone comunque la qualità.

In riferimento a questo, la nota rivista economica Altroconsumo ha stimato una lista dei migliori supermercati diffusi nella penisola italiana. I risultati ottenuti tramite l’opinione espressa di 10mila consumatori ha portato alla luce i tre supermercati più a buon mercato. Vediamo nel prossimo paragrafo dove conviene fare la spesa, grazie alle incredibili offerte e prezzi accessibili.

Supermercati: 3 dei più economici

Nella top list dei supermercati economici troviamo Tosano, Eurospin e IN’s. Per quanto riguarda il primo, parliamo di un punto vendita a conduzione famigliare, diffuso per lo più nel Nord Italia. I suoi supermercati infatti sono facilmente accessibili in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il podio per i supermercati economici è tutto suo.

Se parliamo invece di Eurospin dobbiamo immaginarci una vera e propria azienda, i cui punti vendita sono diffusi non solo su tutto il territorio italiano, ma anche in Croazia (dal 2020) e Slovenia (dal 2004). Nasce nel 1993 in seguito all’investimento di quattro famiglie: i Pozzi, i Mion, gli Odorizzi e i Barbon. Il gruppo Eurospin vanta la collaborazione di ben 15.000 dipendenti e più di 1200 punti vendita.

Infine, nei top tre troviamo IN’s, catena economica facente parte del gruppo Pam, nato precisamente nel 1994. Nel 2020 la catena contava 430 punti vendita sul territorio nazionale. Insomma, sono loro i tre supermercati più economici della penisola, di conseguenza – se siete a caccia di offerte – ora sapete esattamente dove recarvi.