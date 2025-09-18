La perdita di follower su Instagram può essere dovuta a diversi motivi. Per vedere crescere il proprio profilo, occorre sapere cosa non fare.

Avere parecchi follower su Instagram è importante per chi lavora con i social, gestisce un brand o crea contenuti semplicemente per piacere. I social rappresentano, infatti, una risorsa molto importante. Far crescere il proprio profilo necessita di una strategia, tempo e pazienza.

Basta una mossa sbagliata per far scendere i numeri. Non è, quindi, raro notare un calo di follower e domandarsi se si stia facendo qualcosa di sbagliato. Scopriamo le 3 cose che ti fanno perdere follower su Instagram e che non immagini.

Perdita dei follower su Instagram? Ecco perché i follower aumentano e diminuiscono

Perché i follower aumentano e diminuiscono? Una perdita dei follower su Instagram può essere dovuta a diversi fattori tra cui, per l’appunto, strategie sbagliate, cambiamenti nell’algoritmo o errori nel conteggio della piattaforma dovuti a bug temporanei. In alcuni casi, però, si tratta anche di un processo naturale. Ecco 3 cose che possono farti perdere follower su Instagram.

Pulizia degli account fake: periodicamente, Instagram rimuove profili inattivi, sospetti o bot. Questo, ovviamente, influisce sul numero dei follower. In special modo, può accadere se hai acquistato follower o se c’erano molti profili falsi che ti seguivano. Contenuti incoerenti o poco interessanti: devi mantenere uno stile coerente con quello che, inizialmente, hai promesso ai tuoi follower. Se, infatti, cambi la tipologia dei contenuti, potresti perdere follower che non sono interessati a ciò che offri attualmente. I contenuti devono anche essere di qualità, interessanti e freschi. Scarsa interazione con la propria community: ciò a cui molte persone non pensano è l’importanza del rapporto da instaurare con i propri follower. Non rispondere ai messaggi e ai commenti che si ricevono crea un senso di distanza e questo fa perdere interesse. Commenti, like e messaggi, invece, ti aiuteranno a ottenere più follower!

Come fare, quindi, per evitare la perdita di follower su Instagram? È importante creare un piano editoriale mirato e ben strutturato, che tenga conto del proprio pubblico e del target. È consigliabile restare informati sugli aggiornamenti degli algoritmi e interagire con i propri follower, perché una buona comunicazione è un punto chiave per veder crescere il proprio profilo. Non dimenticare, poi, di lavorare in modo costante e con pazienza ai contenuti di qualità, perché mollare o essere scostanti equivale a perdere credibilità agli occhi del pubblico e rallentare la crescita del profilo.