BYD è tra i brand auto più venduti in Italia: risultato incredibile

Altro importante traguardo raggiunto da BYD: è tra i brand più venduti in Italia per il mese di luglio.

BYD raggiunge un nuovo importante traguardo nel nostro paese, segno dell’importante crescita, e della strategia vincente, che il gruppo sta avendo in Italia: dopo essere diventato global automotive dell’Inter, il noto brand automobilistico si afferma tra i più venduti in Italia.

A soli sei mesi dall’inizio dell’anno, per il mese di luglio 2025, BYD ha raggiunto per la prima volta la top20 dei brand più venduti in Italia, posizionandosi tra l’altro davanti a competitor dalla grande tradizione nel nostro paese, come ad esempio Alfa Romeo.

Un risultato incredibile, che conferma la crescita avuta dal marchio alla fine del 2024 e che è stato accolto con grande soddisfazione dai vertici del gruppo, dato che la stessa crescita (come riporta LaPresse) viene evidenziata anche nel mercato europeo.

BYD nella top20 dei brand più venduti in Italia a luglio 2025 per la prima volta

I numeri raggiunti da BYD in Italia, nel mese di luglio, sono davvero incredibili: come riportato da LaPresse, infatti, sono state ben 2.268 le immatricolazioni tra passenger car e veicoli commerciali leggeri (LCV), che hanno permesso di raggiungere una quota di mercato dell’1,7%.

Guardando al solo comparto passenger car, la quota attestata rimane la stessa dell’1,7%, con 1.967 immatricolazioni. Il cumulato annuo parla invece di 13.138 immatricolazioni totali (PC + LCV), con una quota pari all’1,2%, che di fatto segna un incremento importantissimo (da tre cifre) rispetto a quanto totalizzato nello stesso periodo del 2024.

La crescita è evidente anche nel solo comparto passenger car, con 11.531 immatricolazioni YTD (quota dell’1,2%); nello specifico, brillanti i dati relativi ai segmenti elettrificati, con 1.967 unità immatricolate e una quota del 13,4%. Per quanto riguarda il segmento specifico PHEV, BYD consolida la prima posizione con 1.408 veicoli plug-in hybrid immatricolati a luglio (quota del 16%), con un cumulato annuo di 8.419 unità (quota del 15,5%).

I numeri sorprendono anche se guardiamo al settore dell’autonoleggio: in questo contesto, BYD ha ottenuto 408 unità immatricolate, toccando quota 1,7% nel mese di luglio; nel cumulato YTD i numeri parlano invece di una quota dell’1,4%, con 3.189 veicoli. Immancabile, poi, il mercato dei commerciali elettrici: BYD si conferma leader nel segmento BEV, con ben 301 unità immatricolate a luglio e una quota mensile che arriva addirittura al 33,5%. I dati segnalano di quanto BYD si stia imponendo sul mercato Italiano, con una crescita maggiore attesa da qui alla fine del 2025.