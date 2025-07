Fastnet Race, trionfa lo Yacht Club de Monaco

Trionfo di un rappresentante dello Yacht Club de Monaco alla Fastnet Race al termine di una gara spettacolare: i dettagli.

Impegnato su più fronti nel mondo della nautica, tra organizzazione di eventi, seminari, workshop e altri dibattiti per promuovere lo sviluppo del settore, in direzione della sostenibilità e dell’inclusione, lo Yacht Club de Monaco continua ad avere risultati importanti anche dal punto di vista sportivo.

Recentemente, infatti, si è svolta la 51a edizione della Rolex Fastnet Race, che ha regalato a tutti gli appassionati una finale al cardiopalma nella quale, alla fine, l’ha spuntata il maxi monoscafo Black Jack 100 di Remon Vos, membro dello Yacht Club de Monaco.

La gara è stata emozionante ed ha regalato tantissime emozioni, soprattutto ai tifosi dello YCM: nelle ultime ore, LaPresse ne ha riportato tutti i dettagli, con tanto di dichiarazioni ufficiali del timoniere Tristan Le Brun, membro dell’YCM Capitains Club.

Il successo del Blakc Jack 100 all a51a edizione della Rolex Fastnet Race: gioisce lo Yacht Club de Monaco

Dopo 2 giorni, 12 ore, 31 minuti e 21 secondi di navigazione, il Black Jack 100 ha tagliato il traguardo da vincitore, regalando una grandissima gioia allo Yacht Club de Monaco. La gara è stata combattuta ed il verdetto è arrivato solamente nelle ultime miglia; grandissima soddisfazione per LeBrun, che ha commentato la vittoria ricordando anche la gara dello scorso anno.

“L’anno scorso ci hanno battuti di 20 minuti alla Middle Sea Race. Stavolta siamo stati un po’ più veloci” ha raccontato (come riportato da LaPresse) il timoniere, che aggiunge poi come per vincere serva una buona barca, una buona strategia e anche un pizzico di fortuna. “Eravamo gli outsider contro squadre molto affermate” ha poi sottolineato.

La vittoria, dato il ritorno degli altri concorrenti grazie alle correnti del Raz Blanchard, è rimasta in bilico fino all’ultimo, ma alla fine l’equipaggio del Black Jack 100 l’ha spuntata; frutto del lavoro di due ore per la definizione di una rotta al buio e vicinissima alla costa. “Una manovra delicata ma decisiva. Vincere oggi, dopo solo un anno e mezzo di lavoro di squadra, supera le nostre aspettative” le altre parole di LeBrun.

Dopo questo successo, Black Jack 100 continua la sua attività agonistica con la 20ª Palermo-Montecarlo, competizione organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo YCM e lo Yacht Club Costa Smeralda e che prenderà il via il 19 agosto, dalle coste di Mondello.