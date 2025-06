Vacanza al mare? Linosa è l’isola siciliana che fa al caso tuo: economica, divertente e dal mare cristallino!

Hai mai pensato di andare a Linosa? La vacanza al mare dei tuoi sogni, ti aspetta qui!

Isola incontaminata, speciale per le sue riserve naturali, e per tutto quello che ha da offrire. L’angolo di Paradiso del Mediterraneo, infrange sulla costa nera, un mare limpido come il cristallo. Appartenente all’Arcipelago della Pelagie, l’isola Siciliana di Linosa che fa con Comune con Lampedusa da cui dista 41 km, fanno parte nel libero consorzio comunale di Agrigento. Se cerchi una vacanza al mare immersa nella natura, scegli questa tappa.

Sentieri immersi nel verde per fare trekking, ma anche bagnarsi nel mare cristallino nel pieno relax. Senza dimenticare la bellezza dei fondali, limpidi, è possibile partecipare a delle immersioni uniche. È una meta “evergreen”, cioè è sempre al top.

Complice il clima mite tutto l’anno, con aumenti d’estate, si rivela essere quella tappa che può andare bene in relazione alle proprie esigenze. 5 chilometri di pura natura e pesce freschissimo.

C’è solo un centro abitato sviluppato a ridosso del porto. Ci sono le tipiche casette colorate dalla forma squadrata, negozi e ristoranti. Non ci sono musei, ma è la natura stessa a predominare e a dover essere fotografata. Il colore scuro degli spuntoni di roccia che emergono dal mare i “faraglioni” sono uno spettacolo naturale che non ha costi.

La roccia vulcanica in contrasto con il blu del mare, è stupenda. Inoltre ci sono tre vette: Monte Vulcano, Monte Rosso e Monte Nero, il primo visitabile da un sentiero.

Itinerario vacanza al mare a Linosa: come organizzarlo

Essendo un’isola siciliana più “selvaggia” si potrebbe pensare che sia difficile da raggiungere. Non è affatto così, ecco come organizzare il miglior itinerario per la vacanza al mare a Linosa.

Famosissima la spiaggia di Linosa, ma non è l’unica. C’è anche Cala Pozzolana di Ponente, la cui sabbia scura alle pendici del Monte Nero, ricrea una location da film. È incastonata ta le pareti della roccia, colorando tutto di tinte ocra, ruggine e marrone.

Qui le tartarughe caretta caretta depongono le loro uova, e lo fanno solo qui e in nessun altro punto dell’isola. Poi ci sono le Piscine, pozze sul lato Nord dell’isola, il cui nome rievoca proprio l’acqua della piscina, sia per la limpidità che per la forma.

Anche le spiagge di contrada Mannarazza, Punta Calcarella, Punta Beppe Tuccio e Cala Pozzalana di Levante, da non confondere con la precedente perché stanno su versanti opposti. Si può visitare tutta Linosa via mare, partecipando a gite organizzate, ma anche via terra facendo ogni spiaggia, tappa per tappa.

L’immersione a Secchitella è poi un must, perché è il punto più bello di tutto il Mediterraneo. Una dorsale rocciosa sul lato sud-orientale dell’isola, divisa in due parti da un canyon. Da una lato sprofonda di 65 metri, dall’altro digrada piano piano.

Per dormire ci sono hotel e b&b, ma la scelta più optata è un appartamento o casa vacanza. Si raggiunge con il traghetto o l’aliscafo da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Oppure da Lampedusa, ha l’aeroporto più vicino.